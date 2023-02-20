Макдэвид – 2-й игрок в истории НХЛ после Гретцки с 7+ сезонами с 60+ передачами в возрасте до 27 лет

Теги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Брайан Троттье Бобби Орр Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 60-ю передачу в сезоне в матче с «Колорадо» (5:6 ОТ).

26-летний нападающий «Эдмонтона» достиг этой отметки в 7-й раз в карьере в НХЛ.

Он превзошел достижения Бобби Орра и Брайана Троттье (по 6 сезонов с 60 и более передачами) и вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю среди игроков в возрасте до 27 лет.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (8 сезонов).

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4 комментария

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Антон Якимцев
Ответ MacAr4i
Именно, человек удостаивается отдельной новости на спортсе даже после такого неудачного в плане статистики матча и, таким образом, уверенно поддерживает температуру горения пердаков хейтеров)
Да отстань ты уже, прицепился как в бане 🌿.
И к врачу сходи, у тебя чёт нездоровая тяга к пердакам.
+2
-8
-6
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MacAr4i
Ответ Антон Якимцев
В важнейшем матче из пяти голов одно очко и -2 (при том что его передача была, когда играли в равных составах), понятно. Ну зато рекорды))
Именно, человек удостаивается отдельной новости на спортсе даже после такого неудачного в плане статистики матча и, таким образом, уверенно поддерживает температуру горения пердаков хейтеров)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Якимцев
В важнейшем матче из пяти голов одно очко и -2 (при том что его передача была, когда играли в равных составах), понятно.

Ну зато рекорды))
+3
-11
-8
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Кот Ученый
Гретцки еще побьет множество рекордов!!! верим в грецки
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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