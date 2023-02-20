Макдэвид – 2-й игрок в истории НХЛ после Гретцки с 7+ сезонами с 60+ передачами в возрасте до 27 лет
Коннор Макдэвид сделал 60-ю передачу в сезоне в матче с «Колорадо» (5:6 ОТ).
26-летний нападающий «Эдмонтона» достиг этой отметки в 7-й раз в карьере в НХЛ.
Он превзошел достижения Бобби Орра и Брайана Троттье (по 6 сезонов с 60 и более передачами) и вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю среди игроков в возрасте до 27 лет.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (8 сезонов).
И к врачу сходи, у тебя чёт нездоровая тяга к пердакам.
Ну зато рекорды))