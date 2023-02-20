Макдэвид – 2-й игрок в истории НХЛ после Гретцки с 7+ сезонами с 60+ передачами в возрасте до 27 лет

сделал 60-ю передачу в сезоне в матче с «Колорадо» (5:6 ОТ).

26-летний нападающий « » достиг этой отметки в 7-й раз в карьере в НХЛ.

Он превзошел достижения и Брайана Троттье (по 6 сезонов с 60 и более передачами) и вышел на второе место в истории по этому показателю среди игроков в возрасте до 27 лет.

Рекорд принадлежит (8 сезонов).