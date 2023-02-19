Камалов о Кубке Континента: «Это вызов для других команд. Всем хочется обыграть того, кто впереди. СКА не стоит расслабляться»

высказался после матча с « » (4:1).

– Гладкий сезон практически завершен. Можете оценить его и поделиться настроем на плей-офф?

– Думаю, турнирное положение говорит само за себя, но есть куда стремиться. Нет предела совершенству. Мы работаем каждый день и оттачиваем свои навыки, какие-то мелочи, которые многое решат в играх на вылет. Готовимся.

– Кубок Континента – первый большой трофей для вас. Поделитесь эмоциями.

– Отличные эмоции. Для команды это полезно и хорошо. На промежуточном этапе показали, что мы на первом месте. Но это вызов для других команд. Всем хочется обыграть того, кто впереди. Нам не стоит расслабляться. Нужно выходить на каждый матч и доказывать.

– Никита, вы в тройке лучших по показателю полезности. Это что-то значит для вас?

– Спасибо, что сказали. Если честно, не знал об этом. На самом деле, это многое значит для меня. Когда я только начинал играть в новокузнецком «Металлурге, у меня был очень большой «минус» за сезон. Думал, никогда из него не выкарабкаюсь за всю карьеру. Выкарабкался – значит, все хорошо. Надеюсь, так и будет продолжаться. Спасибо партнерам за то, что забивают, когда я на площадке, – сказал защитник .