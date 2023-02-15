Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии. У него 22 поражения и 17 побед в сезоне

Теги Айлендерс Оттава НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии.

«Айлендерс» уступили «Сенаторс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

В серии буллитов россиянин отбил бросок Алекса Дебринкета и не справился с попытками Тима Штюцле и Дрэйка Батерсона. 

У Сорокина 17 побед и 22 поражения в текущем сезоне при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40. 

Мандолезе из «Оттавы» – 6-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 46+ сэйвами в дебютном матче. Лишь он и Реггет одержали победы

1 комментарий

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Переживаю за Ильюху! Очень обидное поражение(
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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