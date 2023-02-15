Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии. У него 22 поражения и 17 побед в сезоне
Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии.
«Айлендерс» уступили «Сенаторс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
В серии буллитов россиянин отбил бросок Алекса Дебринкета и не справился с попытками Тима Штюцле и Дрэйка Батерсона.
У Сорокина 17 побед и 22 поражения в текущем сезоне при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40.
Мандолезе из «Оттавы» – 6-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 46+ сэйвами в дебютном матче. Лишь он и Реггет одержали победы
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