Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии. У него 22 поражения и 17 побед в сезоне

отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии.

« » уступили «Сенаторс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате .

В серии буллитов россиянин отбил бросок Алекса Дебринкета и не справился с попытками Тима Штюцле и Дрэйка Батерсона.

У Сорокина 17 побед и 22 поражения в текущем сезоне при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40.

Мандолезе из «Оттавы» – 6-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 46+ сэйвами в дебютном матче. Лишь он и Реггет одержали победы