«Оттава» вывела из обращения 25-й номер Криса Нила. У него 2522 минуты штрафа в 1026 матчах
«Оттава» вывела 25-й номер Криса Нила из обращения.
Торжественная церемония состоялась 18 февраля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 ОТ).
Экс-нападающий стал 3-м игроком современных «Сенаторс», чей номер был выведен из обращения. Ранее этой чести были удостоены Крис Филлипс (номер 4) и Даниэль Альфредссон (11). Клуб также не использует номер Фрэнка Финнигана (8), выступавшего за оригинальную франшизу «Сенаторс» в 1920-30-е годы.
Нил играл в НХЛ только за «Оттаву». В 1026 матчах он набрал 250 (112+138) очков и получил 2522 минуты штрафа. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 19 (9+10) очков в 95 играх при 204 минутах штрафа.
Фото: twitter.com/NHL
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