«Оттава» вывела из обращения 25-й номер Криса Нила. У него 2522 минуты штрафа в 1026 матчах

« » вывела 25-й номер из обращения.

Торжественная церемония состоялась 18 февраля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 ОТ).

Экс-нападающий стал 3-м игроком современных «Сенаторс», чей номер был выведен из обращения. Ранее этой чести были удостоены (номер 4) и (11). Клуб также не использует номер Фрэнка Финнигана (8), выступавшего за оригинальную франшизу «Сенаторс» в 1920-30-е годы.

Нил играл в только за «Оттаву». В 1026 матчах он набрал 250 (112+138) очков и получил 2522 минуты штрафа. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 19 (9+10) очков в 95 играх при 204 минутах штрафа.

Фото: twitter.com/NHL