«Оттава» вывела из обращения 25-й номер Криса Нила. У него 2522 минуты штрафа в 1026 матчах

Теги драки Оттава Крис Филлипс Даниэль Альфредссон Крис Нил НХЛ Хоккей

«Оттава» вывела 25-й номер Криса Нила из обращения.

Торжественная церемония состоялась 18 февраля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 ОТ).

Экс-нападающий стал 3-м игроком современных «Сенаторс», чей номер был выведен из обращения. Ранее этой чести были удостоены Крис Филлипс (номер 4) и Даниэль Альфредссон (11). Клуб также не использует номер Фрэнка Финнигана (8), выступавшего за оригинальную франшизу «Сенаторс» в 1920-30-е годы.

Нил играл в НХЛ только за «Оттаву». В 1026 матчах он набрал 250 (112+138) очков и получил 2522 минуты штрафа. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 19 (9+10) очков в 95 играх при 204 минутах штрафа.

 

Фото: twitter.com/NHL

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7 комментариев

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Project2000
Альфредсон справа, Филипса слева - легенды! Крис тоже хорош!))
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Шлёма Презерман
Флюиды Дейла Хантера приплыли из Вашингтона.
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Bobby Clarke
Был готов в любой ситуации враги скинуть. И по кумполу получать не боялся регулярно.
+4
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FaithDevotion
Классный дядька был, бесстрашный. Ну и беззубая улыбка навечно отпечаталась в голове)
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memphis
Самый бесячий игрок лиги лично для меня. Какому-нить Маршанду до него далеко. Но как раз и круто, что номер именно такого парня решили вывесить)
+4
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Лотерейный Пик
Надо не под своды арены, а в штрафном боксе повесить его номер)
+24
-1
+23
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Максим Макеев
брууутааал
+4
0
+4
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