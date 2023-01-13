Форвард «Трактора» Стась забил первый гол в сезоне – в 42-м матче. Он вышел на 4-е место по очкам среди белорусов в КХЛ, опередив Угарова

Андрей Стась забросил первую шайбу в сезоне – в 42-м матче.

Нападающий « » отметился голом в игре Фонбет чемпионата против « ».

До этого в активе 34-летнего форварда было еще три результативных передачи. Теперь на счету игрока стало 4 (1+3) балла за результативность.

Кроме того, Стась набрал 174-е очко в КХЛ, что позволило ему подняться на 4-ю строчку в списке самых результативных белорусов в истории КХЛ (без учета натурализованных североамериканцев).

1. Андрей Костицын – 258;

2. Алексей Калюжный – 251;

3. Сергей Костицын – 177;

4. – 174;

5. Алексей Угаров – 173.