Форвард «Трактора» Стась забил первый гол в сезоне – в 42-м матче. Он вышел на 4-е место по очкам среди белорусов в КХЛ, опередив Угарова

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Андрей Стась забросил первую шайбу в сезоне – в 42-м матче.

Нападающий «Трактора» отметился голом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака».

До этого в активе 34-летнего форварда было еще три результативных передачи. Теперь на счету игрока стало 4 (1+3) балла за результативность.

Кроме того, Стась набрал 174-е очко в КХЛ, что позволило ему подняться на 4-ю строчку в списке самых результативных белорусов в истории КХЛ (без учета натурализованных североамериканцев).

1. Андрей Костицын – 258;

2. Алексей Калюжный – 251;

3. Сергей Костицын – 177;

4. Андрей Стась – 174;

5. Алексей Угаров – 173.

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