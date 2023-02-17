Депутат Свищев: «Недоброжелатели не могут смириться, что у Фазеля хорошие отношения с Россией. Благодарны за то, что он сделал для развития российского хоккея»

высказался о бывшем главе ИИХФ Рене Фазеле и его связях с Россией.

Сообщалось, что у швейцарца есть российский паспорт, и он стал совладельцем российского производителя яблок.

– То, что есть у Фазеля, знает только он. Остальное – выдумки журналистов и его недоброжелателей, которые не могут смириться с тем, что у него хорошие отношения с Россией. И сейчас критикуется все, что связано с нашей страной.

Мы благодарны Фазелю за все, что он сделал для развития мирового и в том числе российского хоккея. Когда что-то хорошо, критиканы начинают прыгать со всех сторон и гавкать. К сожалению, волна русофобии захлестнула спорт.

– То есть у Фазеля нет российского гражданства?

– Я не знаю, есть ли у него российское гражданство. Сам он ничего не говорил.

Как можно обсуждать то, чего мы не знаем? Накручены и наверчены выдумки журналистов и людей, которые заказывают статьи против Фазеля.

– Когда Фазель был во главе ИИХФ, хоккей сильнее развивалась, чем сейчас?

– Фазель известен своей конструктивной позицией. Когда он был у руля, то отстаивал интересы мирового хоккея и понимал, что без России и Беларуси развитие этого вида спорта проблематично, мягко говоря. Это понимают и руководители НХЛ, там прагматичные люди, бизнесмены.

Фазель четко, системно развивал мировой хоккей. И Россия была одним из главных, лучших организаторов международных турниров по разным видам спорта.

Таких руководителей, как Фазель, еще надо поискать, и хорошие отношения с Россией в том числе его заслуга, – сказал депутат Госдумы и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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