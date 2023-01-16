Аскаров пропустил 5 шайб во 2-м подряд матче в АХЛ. Он отразил 28 из 33 бросков «Техаса»

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Техас Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров пропустил 5 шайб во 2-м подряд матче в АХЛ.

Вратарь «Милуоки» отразил 28 из 33 бросков в матче регулярного чемпионата против «Техаса» (0:5). 

В предыдущем матче он также пропустил 5 шайб – от «Сан-Диего».

В промежутке между этими двумя играми 20-летний россиянин дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» против «Монреаля» (3:4). 

В 23 матчах за «Эдмиралс» у Аскарова 13 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,76. 

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