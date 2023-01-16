Аскаров пропустил 5 шайб во 2-м подряд матче в АХЛ. Он отразил 28 из 33 бросков «Техаса»

пропустил 5 шайб во 2-м подряд матче в .

Вратарь « » отразил 28 из 33 бросков в матче регулярного чемпионата против «Техаса» (0:5).

В предыдущем матче он также пропустил 5 шайб – от «Сан-Диего».

В промежутке между этими двумя играми 20-летний россиянин дебютировал в , сыграв за « » против «Монреаля» (3:4).

В 23 матчах за «Эдмиралс» у Аскарова 13 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,76.