Аскаров пропустил 5 шайб во 2-м подряд матче в АХЛ. Он отразил 28 из 33 бросков «Техаса»
Ярослав Аскаров пропустил 5 шайб во 2-м подряд матче в АХЛ.
Вратарь «Милуоки» отразил 28 из 33 бросков в матче регулярного чемпионата против «Техаса» (0:5).
В предыдущем матче он также пропустил 5 шайб – от «Сан-Диего».
В промежутке между этими двумя играми 20-летний россиянин дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» против «Монреаля» (3:4).
В 23 матчах за «Эдмиралс» у Аскарова 13 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,76.
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