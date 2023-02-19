Около 57 тысяч зрителей посетили матч «Каролины» и «Вашингтона» на открытом воздухе.

Около 57 тысяч зрителей посетили матч «Каролины» и « » на открытом воздухе.

Игра проходила на арене Carter-Finley Stadium, на которой выступает команда университета Северной Каролины по американскому футболу.

По официальным данным на игре присутствовал 56 961 зритель.

«Харрикейнс» впервые в своей истории сыграли на открытом воздухе и одержали победу со счетом 4:1.

«Кэпиталс» провели 4-й такой матч и впервые уступили. Ранее у них было 3 победы – над «Питтсбургом» (3:1) в «Зимней классике» в 2011 году, над «Чикаго» (3:2) в «Зимней классике» в 2015 году и над «Торонто» (5:2) в игре Stadium Series в 2018 году.