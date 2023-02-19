Около 57 тысяч зрителей посетили матч «Каролины» и «Вашингтона» на открытом воздухе

Теги болельщики Каролина Вашингтон НХЛ NHL Stadium Series Хоккей

Около 57 тысяч зрителей посетили матч «Каролины» и «Вашингтона» на открытом воздухе.

Игра проходила на арене Carter-Finley Stadium, на которой выступает команда университета Северной Каролины по американскому футболу. 

По официальным данным на игре присутствовал 56 961 зритель. 

«Харрикейнс» впервые в своей истории сыграли на открытом воздухе и одержали победу со счетом 4:1. 

«Кэпиталс» провели 4-й такой матч и впервые уступили. Ранее у них было 3 победы – над «Питтсбургом» (3:1) в «Зимней классике» в 2011 году, над «Чикаго» (3:2) в «Зимней классике» в 2015 году и над «Торонто» (5:2) в игре Stadium Series в 2018 году.

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4 комментария

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Александр Василич
Ответ легкость бытия
Вот это настоящее зимнее шоу, хоккей в залах - эрзац для неудачников
чиво????))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Кузьмичев
Ответ АРХАТ
Как я понимаю уже все команды сыграли на открытом воздухе кроме Сиэттла?
в след. году Вегас против Кракенов
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
легкость бытия
Вот это настоящее зимнее шоу, хоккей в залах - эрзац для неудачников
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Как я понимаю уже все команды сыграли на открытом воздухе кроме Сиэттла?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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