Алексей Заварухин: «У «Спартака» есть еще три игры, надо выходить и доказывать, побеждать. Никто руки опускать не будет»

Теги Северсталь Спартак Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин высказался после матча против «Северстали» (1:3).

«Тяжелая игра, сложно что-то комментировать по горячим следам. Да, проиграли. У нас еще три игры, будем выходить, стараться проявить себя и доставить болельщикам больше радости, чем в этот раз. 

Почему в меньшинстве чаще создаем опасные моменты, чем в большинстве? Такой же вопрос сами себе задаем. Очень много над этим компонентом работаем, что-то получается, что-то нет. Это усиление для нашей игры. Ребятам всегда объясняем, что большинство – ответственный момент, шанс забить гол. Где-то, может, не доносим до них. 

После игры сказал ребятам, что у нас есть еще три игры, надо выходить и доказывать, нужно побеждать. Никто руки опускать не будет. Со стороны тренерского штаба будет сделано все возможное, чтобы настроить ребят, правильно подготовить. Сейчас с коллегами сядем, обсудим», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

На данный момент команда занимает девятое место в таблице Запада с 62 очками после 65 игр.

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1 комментарий

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Alestern
Это да, ещё три игры... три тяжелейших матча... Удачи, Спартак! )..
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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