Алексей Заварухин: «У «Спартака» есть еще три игры, надо выходить и доказывать, побеждать. Никто руки опускать не будет»

высказался после матча против « » (1:3).

«Тяжелая игра, сложно что-то комментировать по горячим следам. Да, проиграли. У нас еще три игры, будем выходить, стараться проявить себя и доставить болельщикам больше радости, чем в этот раз.

Почему в меньшинстве чаще создаем опасные моменты, чем в большинстве? Такой же вопрос сами себе задаем. Очень много над этим компонентом работаем, что-то получается, что-то нет. Это усиление для нашей игры. Ребятам всегда объясняем, что большинство – ответственный момент, шанс забить гол. Где-то, может, не доносим до них.

После игры сказал ребятам, что у нас есть еще три игры, надо выходить и доказывать, нужно побеждать. Никто руки опускать не будет. Со стороны тренерского штаба будет сделано все возможное, чтобы настроить ребят, правильно подготовить. Сейчас с коллегами сядем, обсудим», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».

На данный момент команда занимает девятое место в таблице Запада с 62 очками после 65 игр.