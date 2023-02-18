Разин после 3:1 со «Спартаком»: «По судейству никаких комментариев. Я бы тоже хотел спросить про некоторые моменты, что и как. Судьи так решили»

Теги Северсталь Спартак травмы судьи КХЛ Андрей Разин Кирилл Пилипенко Александр Петунин Даниил Пыленков Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против «Спартака» (3:1).

«Все ребята понимали, что эта игра может принести. Поэтому сыграли ответственно, надежно, самоотверженно. Сработало у нас меньшинство, голы свои забили. Всех с победой. 

У нас нет такого, что мы в откат играем или в давление, все зависимости от ситуации. Мы последнюю игру «Спартака» с «Динамо» посмотрели, оценили их действия, увидели, что «Спартак» в первом периоде был очень активен, предупредили ребят. Может, они перестраховались где-то, но не скажу, что мы отдали территорию. Такого задания не было. 

Почему выходило два центра одновременно? У нас, бывает, три защитника выходят. Когда с удаления возвращается человек, он играет на месте того, кого сейчас нет на льду. Если надо – играет центрального. 

По судейству никаких комментариев вообще. Я бы тоже хотел спросить про некоторые моменты, что и как. Судьи так решили. 

Петунин и Пилипенко могут вернуться в ближайшее время, Пыленков может в плей-офф выйти, но это будет зависеть от разработанности его руки.

 Мы у ЦСКА из трех выиграли две. Нам лучше на ЦСКА в плей-офф выходить по такой логике? Мы не будем выбирать соперника. У нас есть шанс побороться за шестое место, почему бы и нет», – сказал главный тренер «Северстали».

«Северсталь» вышла в плей-офф КХЛ

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