И.о. тренера «Спартака» Заварухин о 2:1 с «Динамо»: «От ножа сыграли, на результат. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас, несмотря на ситуацию»

Алексей Заварухин высказался о победе «Спартака» над «Динамо».

Красно-белые выиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

– Спасибо болельщикам, что несмотря на нашу ситуацию, приходят и поддерживают нас. Ребята это чувствуют. От ножа сыграли, игра на результат. В прошлой игре сделали вывод, что нельзя удаляться.

– Что сказали ребятам на скамейке при счете 1:1?

– Чтобы продолжали играть. Хорошо, что удалось поймать на контратаке и забить.

– В субботу важнейший матч против «Северстали». Как проведете завтрашний день?

– У нас плановая подготовка, ничего менять не будем. Нужно играть в свой хоккей, который нам приносит результат, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».