Вадим Епанчинцев: «Шансы на попадание в плей-офф ухудшаются, но они есть. «Амур» будет биться до конца»

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Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Ак Барса» (3:4).

«На самом деле, тяжело начинать матч с такой форой – 0:2. Наши защитники, которые принимали неправильные решения, наошибались на три-четыре-пять игр вперед. Тем не менее были возможности спасти эту игру, были моменты во втором периоде, когда переломили ход матча. Забей мы во втором периоде третий гол, игра бы сложилась по-другому.

В третьем соперник сыграл, наверное, уже по счету. Мы забросили третью, вернулись в игру, был какой-то шанс, но «Ак Барс» сыграл хорошо, их вратарь, и мы проиграли матч.

Шансы на попадание в плей-офф ухудшаются, но они есть – будем биться до конца. Ли получил серьезную травму, поехал на снимок, в течение некоторого времени узнаем: ключица, плечо, все очень серьезно. Степень тяжести травмы узнаем позже», – сказал главный тренер «Амура».

На данный момент команда занимает девятое место в таблице Востока, набрав 67 очков после 65 матчей.

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