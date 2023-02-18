Зинэтула Билялетдинов: «Билялов тренируется с командой, но пока не в полную»

Теги Ак Барс Амур травмы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:3). 

«Игра получилась такая – были и хорошие, и плохие моменты. Начало было у нас очень хорошее, уверенное. Затем пошли ненужные удаления, который сломали немного нашу игру, пришлось перестраиваться.

Ребята – молодцы, сыграли и добились результата. Несмотря на то, что семь матчей подряд забиваем не меньше трех голов, в нападении не все получается, работы еще много у нас. Билялов тренируется с командой, но пока не в полную», – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд. У клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году

Вратарь «Ак Барса» Билялов может пропустить остаток регулярки из-за травмы

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1 комментарий

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Tina
Главное чтобы Тимур перед ПО хотя-бы два матча сыграл. Плохо что перед ПО травму получил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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