Зинэтула Билялетдинов: «Билялов тренируется с командой, но пока не в полную»

прокомментировал победу в матче с « » (4:3).

«Игра получилась такая – были и хорошие, и плохие моменты. Начало было у нас очень хорошее, уверенное. Затем пошли ненужные удаления, который сломали немного нашу игру, пришлось перестраиваться.

Ребята – молодцы, сыграли и добились результата. Несмотря на то, что семь матчей подряд забиваем не меньше трех голов, в нападении не все получается, работы еще много у нас. Билялов тренируется с командой, но пока не в полную», – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд. У клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году

Вратарь «Ак Барса» Билялов может пропустить остаток регулярки из-за травмы