Вратарь «Ак Барса» Билялов может пропустить остаток регулярки из-за травмы

может пропустить остаток регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь «Ак Барса» может пропустить 4 оставшихся матча регулярного чемпионата из-за травмы, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Клуб не хочет рисковать здоровьем игрока, чтобы не потерять его до конца сезона.

Билялов пропустил 3 последние игры казанской команды – против «Амура» (4:2) и «Адмирала» (3:2, 3:0). В воротах « » в этих матчах играл Амир Мифтахов.