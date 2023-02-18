«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд. У клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Адмирал Дмитрий Воронков Хоккей

«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд, у клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году.

Сегодня казанцы обыграли «Амур» (4:3) в Хабаровске. Форвард Дмитрий Воронков сделал дубль, форвард Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка. 

В 20 матчах в календарном 2023 году «Ак Барс» одержал 17 побед, потерпев всего 1 поражение в основное время (от СКА – 4:7). 

Команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 87 очками в 65 играх. 

9 комментариев

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wolf 100
пока еще рано петь диферамбы,еле отскочили от напора амура,мифтахов то стоит бетонно,то сыпется как песок,если бы не героическая защита игроками ак барса,все принимали на себя шайбу,молодцы.
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Gringo85
Молодцы, всё делают, чтоб и Нефтехимик вышел в плов.
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fedyuk
Ответ Aleks01
К сожалению, Валерия Константиновича не вернуть, а из свободных никого, кроме Квартала и Балоныча.
ДВК отличный вариант. Команда заиграет новыми красками.
+1
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Dragon10
Финалист от Востока выглядит очевидным, особенно на фоне остальных, забуксовавших на финише
+1
-1
0
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Tina
Молодцы Барсы. Спасибо Хайдарович, вытащил из ямы и команда проявила характер. Мы верим в Вас, вперёд Ак Барс!!!
+6
-1
+5
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Aleks01
Ответ Vadyan_chel1994
Вот вам и фактор тренера. А в тракторе этого не понимают
К сожалению, Валерия Константиновича не вернуть, а из свободных никого, кроме Квартала и Балоныча.
+6
0
+6
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Aleks01
Вот что Билл животворящий делает!
+9
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+8
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Vadyan_chel1994
Вот вам и фактор тренера. А в тракторе этого не понимают
+10
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+9
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Сергей Галин
Прекрасно, готовимся к плову
+14
-1
+13
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