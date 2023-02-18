«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд, у клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году.

Сегодня казанцы обыграли «Амур» (4:3) в Хабаровске. Форвард Дмитрий Воронков сделал дубль, форвард набрал 2 (1+1) очка.

В 20 матчах в календарном 2023 году « » одержал 17 побед, потерпев всего 1 поражение в основное время (от СКА – 4:7).

Команда под руководством занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 87 очками в 65 играх.