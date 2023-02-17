Ротенберг о том, что является сотрудником «Газпрома», тренируя СКА: «Сама жизнь вернула меня в хоккей, и это случилось благодаря «Газпрому»

Теги СКА Челси Газпром Александр Медведев КХЛ Газпромэкспорт Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что является сотрудником «Газпрома».

– Роман Борисович, вы начинали свою карьеру в «Газпром экспорте». Расскажите о тех временах.

– «Газпром» дал мне многое. Мне в 2007 году посчастливилось попасть на собеседование к Александру Ивановичу Медведеву в компанию «Газпром экспорт».

Почему именно «Газпром экспорт»? Потому что я знал языки, у меня есть экономическое образование, я мог работать с партнерами, которым мы поставляли газ: Европа, Америка, почти весь мир. Для меня это было вызовом.

С того дня, как меня взяли на работу, я являюсь сотрудником «Газпрома». Это такая большая организация, где можно работать в любой профессии. Понятно, что у меня было экономическое направление. Благодарю «Газпром» за свою карьеру, за все, чего я достиг.

Я начинал с самых низов в компании и видел, какое в ней отношение к сотрудникам, как все выстроено. Все сотрудники – высочайшие профессионалы своего дела. Люди с самой высшей квалификацией.

Благодаря «Газпрому» я смог вернуться в хоккей. К тому времени уже не играл и не планировал, хотя и интересовался спортом, у меня была возможность узнать, как все устроено, например, в футбольном клубе «Челси».

У «Газпром экспорта» была хоккейная команда, ее капитаном был Александр Иванович Медведев. Он увидел в моем резюме, что я играл в хоккей, побеждал на юношеских турнирах, был капитаном команды, играл за разные сборные регионов.

Александр Иванович спросил, готов ли я приехать на тренировку. Рассказал, что сотрудники «Газпром экспорта» имеют возможность играть за эту команду.

Я понимал, что придется непросто – там были собраны хоккеисты очень высокого уровня, но, конечно же, согласился – это был вызов для меня. Помню, как мы ездили на каток в Ясенево – это достаточно далеко от офиса.

Как в детстве, ездил на тренировки с баулом, проводил по два часа в пробках. Сразу вспомнил детство. Сама жизнь вернула меня в хоккей, и это случилось благодаря «Газпрому», – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dosatuy
Ответ evil
Ротенберг - следующий тренер нашего зенита 🙏
Повезет вашему зениту, перспективы откроются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Габорик
Как это трогательно. Можно только порадоваться, что фамилия и родственные связи в его случае не сыграли никакой роли. Все своим трудом, с анкетой на сайте Газпрома и по общему конкурсу :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
montte
«Он увидел в моем резюме, что я играл в хоккей, побеждал на юношеских турнирах, был капитаном команды, играл за разные сборные регионов.»

Понятно, человек никогда в глаза не видел, как выглядит резюме, ни то чтоб составлял)

«2 часа в пробках до коробки хоккейной в Ясенево»

От офиса Газпром (Наметкина 16 ) до Ясенево 10км, ну пускай 30 минут времени…

Клинический персонаж…(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
как же я хорош
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Путман
Сама жизнь балует, если ты в кооперативе Озеро.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Dm Laz
Чувак просто упомянул Челси и это сразу футбольная новость, вот и делай свою ленту после этого по интересам, когда из-за таких высказываний просачиваются данные персонажи…
Не дай бог фигуристы узнают об этой фиче ( пока что топорно в футбол лезут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Кроме Челси и кхл все остальное давно надо распустить, ну и зенит добавить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Ответ Max Zhomkov
что это делает в футбольной ветке?
Ротенберг - следующий тренер нашего зенита 🙏
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Laz
Ответ Max Zhomkov
что это делает в футбольной ветке?
Чувак просто упомянул Челси и это сразу футбольная новость, вот и делай свою ленту после этого по интересам, когда из-за таких высказываний просачиваются данные персонажи…
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
-Как вы стали главным тренером?
-В моем резюме написано, что я играл в хоккей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Зачем это г….о у меня в ветке?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altyn Asyr
это ДА
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
что это делает в футбольной ветке?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий