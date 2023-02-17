Ротенберг о том, что является сотрудником «Газпрома», тренируя СКА: «Сама жизнь вернула меня в хоккей, и это случилось благодаря «Газпрому»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что является сотрудником «Газпрома».

– Роман Борисович, вы начинали свою карьеру в «Газпром экспорте». Расскажите о тех временах.

– «Газпром» дал мне многое. Мне в 2007 году посчастливилось попасть на собеседование к Александру Ивановичу Медведеву в компанию «Газпром экспорт».

Почему именно «Газпром экспорт»? Потому что я знал языки, у меня есть экономическое образование, я мог работать с партнерами, которым мы поставляли газ: Европа, Америка, почти весь мир. Для меня это было вызовом.

С того дня, как меня взяли на работу, я являюсь сотрудником «Газпрома». Это такая большая организация, где можно работать в любой профессии. Понятно, что у меня было экономическое направление. Благодарю «Газпром» за свою карьеру, за все, чего я достиг.

Я начинал с самых низов в компании и видел, какое в ней отношение к сотрудникам, как все выстроено. Все сотрудники – высочайшие профессионалы своего дела. Люди с самой высшей квалификацией.

Благодаря «Газпрому» я смог вернуться в хоккей. К тому времени уже не играл и не планировал, хотя и интересовался спортом, у меня была возможность узнать, как все устроено, например, в футбольном клубе « ».

У «Газпром экспорта» была хоккейная команда, ее капитаном был Александр Иванович Медведев. Он увидел в моем резюме, что я играл в хоккей, побеждал на юношеских турнирах, был капитаном команды, играл за разные сборные регионов.

Александр Иванович спросил, готов ли я приехать на тренировку. Рассказал, что сотрудники «Газпром экспорта» имеют возможность играть за эту команду.

Я понимал, что придется непросто – там были собраны хоккеисты очень высокого уровня, но, конечно же, согласился – это был вызов для меня. Помню, как мы ездили на каток в Ясенево – это достаточно далеко от офиса.

Как в детстве, ездил на тренировки с баулом, проводил по два часа в пробках. Сразу вспомнил детство. Сама жизнь вернула меня в хоккей, и это случилось благодаря «Газпрому», – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»