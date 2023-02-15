Ротенберг о Кубке Континента: «Огромная благодарность «Газпрому» и другим партнерам, которые дают СКА возможность показывать самые лучшие результаты»

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА выиграл Кубок Континента.

«Кубок Континента имени Виктора Тихонова – очень важный трофей для нас. СКА был основан в 1946 году, недавно клуб отпраздновал 76-летие, и это третья наша победа в регулярных сезонах.

До 1991 года в СССР и вовсе чемпион почти всегда определялся по итогам регулярки. На постоянной основе плей-офф начали разыгрывать только в МХЛ с сезона-1992/93.

Спасибо за поддержку нашим болельщикам – они помогали нам побеждать и в Ледовом, и на выездах. Огромная благодарность ПАО «Газпром» и другим нашим партнерам, которые дают нам возможность показывать самые лучшие результаты здесь и сейчас.

В статусе обладателей Кубка Континента мы обязаны играть еще лучше, показывать максимум того, на что способны. Все в команде понимают: самое главное начнется в плей-офф» – написал главный тренер СКА.