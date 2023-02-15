Ротенберг о Кубке Континента: «Огромная благодарность «Газпрому» и другим партнерам, которые дают СКА возможность показывать самые лучшие результаты»

Теги СКА болельщики бизнес Газпром КХЛ Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА выиграл Кубок Континента.

«Кубок Континента имени Виктора Тихонова – очень важный трофей для нас. СКА был основан в 1946 году, недавно клуб отпраздновал 76-летие, и это третья наша победа в регулярных сезонах.

До 1991 года в СССР и вовсе чемпион почти всегда определялся по итогам регулярки. На постоянной основе плей-офф начали разыгрывать только в МХЛ с сезона-1992/93.

Спасибо за поддержку нашим болельщикам – они помогали нам побеждать и в Ледовом, и на выездах. Огромная благодарность ПАО «Газпром» и другим нашим партнерам, которые дают нам возможность показывать самые лучшие результаты здесь и сейчас.

В статусе обладателей Кубка Континента мы обязаны играть еще лучше, показывать максимум того, на что способны. Все в команде понимают: самое главное начнется в плей-офф» – написал главный тренер СКА.

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7 комментариев

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Ковид 07.10.52
Огромная благодарность ПАО «Газпром» и другим нашим партнерам, которые дают нам возможность показывать самые лучшие результаты здесь и сейчас...
Признал административный ресурс, который сидит в кабинетах управления хоккеем....тьфу....
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Кеша
Спасибо за деньги , которые вы даете , чтобы мы показывали результаты .
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Хесус НаваС
Позорно за ска болеть
+2
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сигизмундыч
"Спасибо папе за талантливую фамилию"
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borbor
Рома, спасибо, ты наш счастливый билет
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_Абырвалг_
Точнее бы было: Огромная благодарность, всем выше перечисленным,что их возможности позволяют скупать всех кого хотим !
+2
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Огюст
Ну и достаточно с вас этой победы в сезоне !
+4
-2
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