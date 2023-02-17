Реабилитация защитника «Динамо-Алтай» Стронова, которому удалили почку, займет минимум полгода

Теги КХЛ ВХЛ Алтай ТАСС Здоровье Егор Стронов Хоккей

Реабилитация хоккеиста Егора Стронова, которому удалили почку, займет не менее полугода.

Об этом рассказал директор «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин. 

«Парень сейчас находится в общей палате, скоро его переведут в отдельную. Ему ничего не угрожает, к нему в Самару приехала его невеста. Он молодец, боец, держится. В Самаре он пробудет 10-15 дней.

Впереди будет непростой период восстановления и минимум полгода реабилитации, как мне сказали врачи. Про возвращение в хоккей пока не стоит говорить, хотя мы знаем, что тот же Захар Арзамасцев, довольно известный хоккеист, играет с одной почкой», – сказал Чайкин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий