Реабилитация защитника «Динамо-Алтай» Стронова, которому удалили почку, займет минимум полгода

Реабилитация хоккеиста Егора Стронова, которому удалили почку, займет не менее полугода.

Об этом рассказал директор «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин.

«Парень сейчас находится в общей палате, скоро его переведут в отдельную. Ему ничего не угрожает, к нему в Самару приехала его невеста. Он молодец, боец, держится. В Самаре он пробудет 10-15 дней.

Впереди будет непростой период восстановления и минимум полгода реабилитации, как мне сказали врачи. Про возвращение в хоккей пока не стоит говорить, хотя мы знаем, что тот же Захар Арзамасцев, довольно известный хоккеист, играет с одной почкой», – сказал Чайкин.