Кожевников видит проблемы «Спартака» в атаке: «Нет ярких бомбардиров. В пустые ворота не забивают, шайба по ленточке бегает»

считает, что « » не хватает забивных нападающих.

Московский клуб сейчас занимает 9-е место в Западной конференции с 58 очками в 59 играх. Сегодня стало известно об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера.

«Да, результата нет, отстают на три очка от зоны плей-офф, так что надо было что-то делать. «Спартак» проигрывал в основном в одну шайбу, не хватает забивающих нападающих.

Моменты-то есть, но забить не могут: в пустые ворота не забивают, шайба по ленточке бегает, как в последних играх. В последнем матче три чистых момента было.

У соперников забивают, а у «Спартака» – нет. Значит, нет ярких бомбардиров. Есть [Александр] , но одному тяжело все время забивать, но таких нужно два-три», – сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший форвард красно-белых.