Кожевников видит проблемы «Спартака» в атаке: «Нет ярких бомбардиров. В пустые ворота не забивают, шайба по ленточке бегает»
Александр Кожевников считает, что «Спартаку» не хватает забивных нападающих.
Московский клуб сейчас занимает 9-е место в Западной конференции с 58 очками в 59 играх. Сегодня стало известно об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера.
«Да, результата нет, отстают на три очка от зоны плей-офф, так что надо было что-то делать. «Спартак» проигрывал в основном в одну шайбу, не хватает забивающих нападающих.
Моменты-то есть, но забить не могут: в пустые ворота не забивают, шайба по ленточке бегает, как в последних играх. В последнем матче три чистых момента было.
У соперников забивают, а у «Спартака» – нет. Значит, нет ярких бомбардиров. Есть [Александр] Хохлачев, но одному тяжело все время забивать, но таких нужно два-три», – сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший форвард красно-белых.
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