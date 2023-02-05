Кожевников видит проблемы «Спартака» в атаке: «Нет ярких бомбардиров. В пустые ворота не забивают, шайба по ленточке бегает»

Теги Спартак КХЛ Александр Хохлачев Александр Кожевников ТАСС Игорь Гришин Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Спартаку» не хватает забивных нападающих. 

Московский клуб сейчас занимает 9-е место в Западной конференции с 58 очками в 59 играх. Сегодня стало известно об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера. 

«Да, результата нет, отстают на три очка от зоны плей-офф, так что надо было что-то делать. «Спартак» проигрывал в основном в одну шайбу, не хватает забивающих нападающих.

Моменты-то есть, но забить не могут: в пустые ворота не забивают, шайба по ленточке бегает, как в последних играх. В последнем матче три чистых момента было.

У соперников забивают, а у «Спартака» – нет. Значит, нет ярких бомбардиров. Есть [Александр] Хохлачев, но одному тяжело все время забивать, но таких нужно два-три», – сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший форвард красно-белых. 

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1 комментарий

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Капитан Очевидность
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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