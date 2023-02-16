Зибанежад о 6 голах Панарина в 2 играх: «Артемий говорит, что он распасовщик. Но я думаю, он умеет и забивать»

Мика Зибанежад поделился мыслями об игре Артемия Панарина.

Россиянин сделал дубль и отдал передачу в игре с «Ванкувером» (6:4). Всего в двух последних матчах он забил 6 голов.

«Он говорит, что он распасовщик.

Но я думаю, что он умеет и забивать», – с ухмылкой сказал нападающий «Рейнджерс».

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