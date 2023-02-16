Зибанежад о 6 голах Панарина в 2 играх: «Артемий говорит, что он распасовщик. Но я думаю, он умеет и забивать»

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Мика Зибанежад Хоккей

Мика Зибанежад поделился мыслями об игре Артемия Панарина.

Россиянин сделал дубль и отдал передачу в игре с «Ванкувером» (6:4). Всего в двух последних матчах он забил 6 голов.

«Он говорит, что он распасовщик.

Но я думаю, что он умеет и забивать», – с ухмылкой сказал нападающий «Рейнджерс».

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4 комментария

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Павел Светлов
Ответ rent56
Артемий скромничает
Мика троллит
+2
0
+2
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Philatelist79
Бомбите в ПО
+2
0
+2
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Ферзь на р1
Панара набирает ход в к ПО, подойдёт к лучшей кондиции , чтоб не было как в том году..когда его толком вообще не было видно на льду
+3
-1
+2
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rent56
Артемий скромничает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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