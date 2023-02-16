Борис Майоров: «Не верю, что «Спартак» попадет в плей-офф. Команде не хватает грамотного специалиста, который бы все разложил по полочкам»

Борис Майоров не верит, что «Спартак» выйдет в плей-офф.

На данный момент клуб занимает девятое место в таблице Запада, набрав 60 очков после 63 игр.

– Не верю, что «Спартак» попадет в плей-офф. Еще некоторое время назад мы упустили возможность зацепиться за восьмерку, проиграв своему основному конкуренту, минскому «Динамо». Уступили дома «Сочи», проиграли «Нефтехимику», нижегородскому «Торпедо».

При этом оставшийся календарь очень тяжелый: здесь две игры с московским «Динамо», игра с ЦСКА, с магнитогорским «Металлургом». Где брать очки? Для меня вопрос уже ясен: «Спартак» не попадет в плей-офф.

– Семь поражений в последних восьми матчах. Что случилось с командой?

– Ничего не случилось. Как «Спартак» был невыразительным, так и остался. Был небольшой всплеск, связанный со сменой главного тренера. В течение четырех-пяти матчей команда хорошо выступала, но потом это прошло. Обычное явление: смена тренера всегда дает игровой импульс.

Считаю, что команде не хватает грамотного специалиста, который бы все разложил по полочкам. Молодая команда с перспективами, но нужно время для того, чтобы мы увидели, какой она может стать. Этого времени сейчас нет.

В то же время, я смотрю на ту же «Северсталь». По составу она не лучше, но результат-то у нее повыше. Фигура тренера имеет очень большое значение. Ну и руководство «Спартака», наверное, тоже не очень верит, что мы можем куда-то прыгнуть. Ушел главный тренер, командой руководит его помощник. Нового наставника искать не стали. Мне думается, что этим займутся после окончания сезона, – сказал двукратный олимпийский чемпион.