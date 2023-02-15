Гусев вернется в состав СКА в матче против «Сибири». Он не играл с 30 января («СЭ»)

Теги Сибирь СКА Никита Гусев Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Гусев вернется в состав СКА в матче против «Сибири».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с новосибирцами 16 февраля. 

30-летний форвард не выходил на лед с 30 января. В 30 матчах в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 42 (20+22) очка. 

Главный тренер СКА Роман Ротенберг 9 февраля ответил на вопрос об отсутствии игрока в составе: «Гусев пропустил две предсезонки, а физическая подготовка – это наш фундамент, за счет ее мы можем взвинтить темп, мы лучшая команда лиги по третьему периоду. Важно, чтобы каждый игрок был приведен к общему знаменателю».

Гусев выведен из состава СКА на две недели. Ротенберг говорит, что надо подтянуть физику, журналисты намекают на конфликт

2 комментария

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йозе марино
ске не могут, Гусев поможет)
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Дмитрий9779
Так об этом сразу сказали в ТШ.Все логично.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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