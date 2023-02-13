Ротенберг про 6:4 с «Барысом»: «Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Заслужили сыграть за Кубок Континента в следующем матче»

Теги СКА КХЛ Барыс Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Барысом» (6:4).

«Обе команды показали яркую игру. Надо отдать должное сопернику: хорошая команда, много мастеровитых игроков, праворуких игроков. Да, мы допустили ошибки, обязательно их разберем и будем сильнее.

Хочу отметить, что это была командная победа. Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Мы заслужили в следующей игре сыграть за Кубок Континента (награда, ежегодно вручаемая победителю регулярного чемпионата КХЛ – прим. Sports.ru). Нам нужно много полезного взять из этого выезда. Есть хорошая пища для размышлений у нашего тренерского штаба», – сказал главный тренер СКА.

СКА Ротенберга – абсолютный топ в регулярке. Что там за система? Кто сможет обыграть эту машину?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Инстинкт убийцы отрабатываем перед плей офф ! Система работает , пять вперед пять назад ! Кубок Континента вручить надо лично Ротенбергу Р.Б. Он это заслужил !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Что ж, трое суток до финала
Скажите, как нам их прожить?!
Душа успеха ждать устала.
И снова, быть или не быть....
Конечно быть! Ведь цель близка.
Мы все придём! Мы все поможем!
Одна у нас команда: СКА!!!
И без неё мы жить не можем!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий