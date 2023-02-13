Ротенберг про 6:4 с «Барысом»: «Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Заслужили сыграть за Кубок Континента в следующем матче»
Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Барысом» (6:4).
«Обе команды показали яркую игру. Надо отдать должное сопернику: хорошая команда, много мастеровитых игроков, праворуких игроков. Да, мы допустили ошибки, обязательно их разберем и будем сильнее.
Хочу отметить, что это была командная победа. Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Мы заслужили в следующей игре сыграть за Кубок Континента (награда, ежегодно вручаемая победителю регулярного чемпионата КХЛ – прим. Sports.ru). Нам нужно много полезного взять из этого выезда. Есть хорошая пища для размышлений у нашего тренерского штаба», – сказал главный тренер СКА.
СКА Ротенберга – абсолютный топ в регулярке. Что там за система? Кто сможет обыграть эту машину?
Скажите, как нам их прожить?!
Душа успеха ждать устала.
И снова, быть или не быть....
Конечно быть! Ведь цель близка.
Мы все придём! Мы все поможем!
Одна у нас команда: СКА!!!
И без неё мы жить не можем!!!