Ротенберг про 6:4 с «Барысом»: «Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Заслужили сыграть за Кубок Континента в следующем матче»

прокомментировал победу СКА над « » (6:4).

«Обе команды показали яркую игру. Надо отдать должное сопернику: хорошая команда, много мастеровитых игроков, праворуких игроков. Да, мы допустили ошибки, обязательно их разберем и будем сильнее.

Хочу отметить, что это была командная победа. Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Мы заслужили в следующей игре сыграть за (награда, ежегодно вручаемая победителю регулярного чемпионата – прим. Sports.ru). Нам нужно много полезного взять из этого выезда. Есть хорошая пища для размышлений у нашего тренерского штаба», – сказал главный тренер СКА.

СКА Ротенберга – абсолютный топ в регулярке. Что там за система? Кто сможет обыграть эту машину?