Николай Белов о матчах в поддержку BLM и ЛГБТ в Швеции: «Отказался на колено встать, сказали: «Больше играть не будешь». Пропустил две игры, и меня вернули в состав»

Теги чемпионат Швеции МОДО Николай Белов чемпионат Швеции Д1 ЛГБТ Хоккей

Николай Белов сообщил, что отказался встать на колено во время матча в поддержку BLM.

Хоккеист ранее выступал в чемпионате Швеции за клубы «Альмтуна», МОДО и «Бьерклевен».

– В Швеции есть стереотипы насчет России?

– Конечно, у многих есть. Там скрытые националисты, хотя напрямую тебе никто ничего не скажет. Но мне все равно, что обо мне думают.

Вот, были два матча в поддержку BLM и ЛГБТ. Я отказался на колено встать, и мне сказали: «Ты больше играть не будешь». Я ответил: «Хорошо, покупайте мне билет. В России тоже было крепостное право, и что вы перед русскими на колени не встаете?» Пропустил два матча, и меня вернули в состав.

Многим тренерам соперника моя игра не нравилась: силовой борьбы там не было, а я летел на поражение. Попадаю игроку в тело, болельщики: «Руссия, руссия!», что значит «Русский, русский!».

– Думали остаться там жить?

– Да, у меня был вид на жительство. Но, думаю, я бы там не задержался. Играть и работать в Швеции можно, но жить мне лучше в России – здесь больше душа лежит. Люди более общительные у нас. Продукты повкуснее, как мне кажется. И в больших российских городах мне кайфово, – сказал бывший защитник сборной России.

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7 комментариев

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Кеша
В Швеции всех национальностей полно . Когда шведы поняли , что Швеция не развивается, а население деградирует ,то первыми туда хлынули курды . Не знаю уж почему . Во всяком случае не по интеллекту . Но стали появляться красивые женщины и мужчины от смешанных браков . А сейчас там кого-только нет .
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Марсель Объелся
Ответ RINAT777
У этих европейце вообще нет мозгов похоже.
Да они там вообще уже того
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0
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Alex1104
Ответ Марсель Объелся
BLM наверное само в шоке, как его в Швецию занесло
Там их более чем много. Окраины Стокгольма - Африка. Сам видел. Там шведа европейской сборки поискать надо.
+8
0
+8
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Марсель Объелся
BLM наверное само в шоке, как его в Швецию занесло
+5
0
+5
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Вадим Симонов
Это всего лишь мнение одного человека...ему роднее в России,по мне (человеку проработавший в Швеции несколько месяцев) понравилось и отношение людей и сам подход к жизни.
0
-3
-3
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Сергей Лепехин
Сейчас хомяки накинутся
+2
-1
+1
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RINAT777
У этих европейце вообще нет мозгов похоже.
+11
-2
+9
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