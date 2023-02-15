Николай Белов о матчах в поддержку BLM и ЛГБТ в Швеции: «Отказался на колено встать, сказали: «Больше играть не будешь». Пропустил две игры, и меня вернули в состав»

Николай Белов сообщил, что отказался встать на колено во время матча в поддержку BLM.

Хоккеист ранее выступал в чемпионате Швеции за клубы «Альмтуна», МОДО и «Бьерклевен».

– В Швеции есть стереотипы насчет России?

– Конечно, у многих есть. Там скрытые националисты, хотя напрямую тебе никто ничего не скажет. Но мне все равно, что обо мне думают.

Вот, были два матча в поддержку BLM и ЛГБТ. Я отказался на колено встать, и мне сказали: «Ты больше играть не будешь». Я ответил: «Хорошо, покупайте мне билет. В России тоже было крепостное право, и что вы перед русскими на колени не встаете?» Пропустил два матча, и меня вернули в состав.

Многим тренерам соперника моя игра не нравилась: силовой борьбы там не было, а я летел на поражение. Попадаю игроку в тело, болельщики: «Руссия, руссия!», что значит «Русский, русский!».

– Думали остаться там жить?

– Да, у меня был вид на жительство. Но, думаю, я бы там не задержался. Играть и работать в Швеции можно, но жить мне лучше в России – здесь больше душа лежит. Люди более общительные у нас. Продукты повкуснее, как мне кажется. И в больших российских городах мне кайфово, – сказал бывший защитник сборной России.