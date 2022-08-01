Защитник «Сокола» Белов о 2-й лиге Швеции: «Получал 1300 евро в месяц в 1-й сезон, затем 3-4 тысячи. В ВХЛ платят не больше, но в России есть премии»

Защитник рассказал, сколько зарабатывал во второй лиге Швеции.

В этой стране хоккеист выступал с 2019 по 2022 год.

– В первый сезон я получал 1300 евро в месяц, больше мне дать не могли. В первое время дают что-то вроде испытательного срока. Потом, в клубе , было больше – выходило примерно три тысячи. Во второй сезон сделали четыре тысячи.

В первой шведской лиге, , платят намного больше. Но чем больше зарплата, тем больше налогов.

– В ВХЛ зарплаты больше?

– Все по-разному, зависит от игрока. Моя зарплата в не больше той, что я зарабатывал во второй лиге Швеции. Но в России есть премии, а Швеции их дают, только если чемпионат выиграл, тогда лишнюю зарплату добавляют. А в России – каждый месяц, если что-то выиграл, – сказал Белов.