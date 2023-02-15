«Торонто», «Каролина» и «Вегас» претендуют на форварда «Сан-Хосе» Майера. «Нью-Джерси» сохраняет интерес (Кевин Уикс)
«Торонто», «Вегас» и «Каролина» претендуют на форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс. Серьезный интерес к игроку по-прежнему проявляет «Нью-Джерси».
Ранее из гонки выбыли «Рейнджерс», выменявшие у «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Клуб из Нью-Йорка счел компенсацию, требуемую за Майера, завышенной.
«Сан-Хосе» может обменять 26-летнего форварда, у которого в конце этого сезона истекает срок действия контракта со средней зарплатой 6 миллионов долларов в год. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
Швейцарец набрал 52 (31+21) очка в 55 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, «Шаркс» пока не разрешили агенту Майера вести переговоры о потенциальном подписании нового контракта с претендентами на игрока.
При этом «Девилс» хотели бы, чтобы продление было частью сделки, в отличие от других претендентов.
"Каролина", "Торонта" и даже "НьюДжерси" молодые растущие коллективы. Там эгоистов много, желающих играть на себя. Там право, чтобы на тебя играли еще заслужить надо.
а в Вегасе быстро станет рыцарем первого звена.
- Свой своему поневоле Братт. Народная швейцарская (или шведская) поговорка.