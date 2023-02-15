«Торонто», «Каролина» и «Вегас» претендуют на форварда «Сан-Хосе» Майера. «Нью-Джерси» сохраняет интерес (Кевин Уикс)

« », « » и «Каролина» претендуют на форварда «Сан-Хосе» .

Об этом сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс. Серьезный интерес к игроку по-прежнему проявляет « ».

Ранее из гонки выбыли «Рейнджерс», выменявшие у «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Клуб из Нью-Йорка счел компенсацию, требуемую за Майера, завышенной.

«Сан-Хосе» может обменять 26-летнего форварда, у которого в конце этого сезона истекает срок действия контракта со средней зарплатой 6 миллионов долларов в год. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

Швейцарец набрал 52 (31+21) очка в 55 матчах текущего регулярного чемпионата .

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, «Шаркс» пока не разрешили агенту Майера вести переговоры о потенциальном подписании нового контракта с претендентами на игрока.

При этом «Девилс» хотели бы, чтобы продление было частью сделки, в отличие от других претендентов.