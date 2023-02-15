«Торонто», «Каролина» и «Вегас» претендуют на форварда «Сан-Хосе» Майера. «Нью-Джерси» сохраняет интерес (Кевин Уикс)

Теги возможные переходы Нью-Джерси Торонто Каролина Сан-Хосе НХЛ Вегас Тимо Майер Хоккей

«Торонто», «Вегас» и «Каролина» претендуют на форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс. Серьезный интерес к игроку по-прежнему проявляет «Нью-Джерси». 

Ранее из гонки выбыли «Рейнджерс», выменявшие у «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Клуб из Нью-Йорка счел компенсацию, требуемую за Майера, завышенной

«Сан-Хосе» может обменять 26-летнего форварда, у которого в конце этого сезона истекает срок действия контракта со средней зарплатой 6 миллионов долларов в год. Летом он может стать ограниченно свободным агентом. 

Швейцарец набрал 52 (31+21) очка в 55 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, «Шаркс» пока не разрешили агенту Майера вести переговоры о потенциальном подписании нового контракта с претендентами на игрока.

При этом «Девилс» хотели бы, чтобы продление было частью сделки, в отличие от других претендентов. 

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10 комментариев

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Белый офицер
Торонто то он зачем?! Своих фигуристов хватает.
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Garikus89
Каким образом Торонто претендует на него, по мнению Уикса? Лифс не будут отдавать первый раунд и/или Ниса, на что они выменяют Майера, которого еще и летом на рынок отпустят?) Не, Лифс за большие лоты в дедлайн бороться не будут.
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Б81
Ответ Дима Миронов
Нью Джерси вообще же денег не останется на Брата
Думаю они отсекаются, отдать полцарства за Майера ,но его надо будет переподписывать по итогу,но и Братта тоже,а денег на одного.
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Kel.Tu
Ответ Serge Vendino
Как у Вегаса ещё есть место на новые обмены?
Стоуна в Лтир отправили
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Serge Vendino
Как у Вегаса ещё есть место на новые обмены?
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Deathspell Omega
Ответ Pink Floyd1276
Как зачем? - Свой своему поневоле Братт. Народная швейцарская (или шведская) поговорка.
Братт ты мне или не Братт...
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Deathspell Omega
В Вегас бы на его месте пошел...
"Каролина", "Торонта" и даже "НьюДжерси" молодые растущие коллективы. Там эгоистов много, желающих играть на себя. Там право, чтобы на тебя играли еще заслужить надо.
а в Вегасе быстро станет рыцарем первого звена.
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Pink Floyd1276
Ответ Deathspell Omega
Если будет Майер зачем им Братт?
Как зачем?
- Свой своему поневоле Братт. Народная швейцарская (или шведская) поговорка.
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+3
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Deathspell Omega
Ответ Дима Миронов
Нью Джерси вообще же денег не останется на Брата
Если будет Майер зачем им Братт?
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-3
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Дима Миронов
Нью Джерси вообще же денег не останется на Брата
+3
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