Майер ищет зарплату 9 млн долларов в год по новому контракту. «Сан-Хосе» может обменять игрока

Стали известны пожелания по новому контракту.

26-летний нападающий « » рассчитывает получить соглашение, согласно которому его среднегодовая зарплата составит 9 миллионов долларов.

Считается, что «Шаркс» до дедлайна будут искать вариант обмена хоккеиста, у которого в конце этого сезона истекает договор с окладом 6 миллионов долларов в год.

Претендентами на форварда называются « », « », « », «Каролина» и «Баффало».

Швейцарец набрал 48 (28+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.