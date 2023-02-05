Майер ищет зарплату 9 млн долларов в год по новому контракту. «Сан-Хосе» может обменять игрока
Стали известны пожелания Тимо Майера по новому контракту.
26-летний нападающий «Сан-Хосе» рассчитывает получить соглашение, согласно которому его среднегодовая зарплата составит 9 миллионов долларов.
Считается, что «Шаркс» до дедлайна будут искать вариант обмена хоккеиста, у которого в конце этого сезона истекает договор с окладом 6 миллионов долларов в год.
Претендентами на форварда называются «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Торонто», «Каролина» и «Баффало».
Швейцарец набрал 48 (28+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.
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