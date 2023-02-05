Майер ищет зарплату 9 млн долларов в год по новому контракту. «Сан-Хосе» может обменять игрока

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Баффало Торонто Каролина Сан-Хосе НХЛ Тимо Майер Хоккей

Стали известны пожелания Тимо Майера по новому контракту.

26-летний нападающий «Сан-Хосе» рассчитывает получить соглашение, согласно которому его среднегодовая зарплата составит 9 миллионов долларов.

Считается, что «Шаркс» до дедлайна будут искать вариант обмена хоккеиста, у которого в конце этого сезона истекает договор с окладом 6 миллионов долларов в год.

Претендентами на форварда называются «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Торонто», «Каролина» и «Баффало».

Швейцарец набрал 48 (28+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.

15 комментариев

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raspisanie77
Ответ progexpNN
Пожалуй, только Баффало реально может пойти на такой шаг.
У них уже есть Скиннер.
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Кавабунга Шреддоголовый
Жирновато, Тимо. Жирновато. 7-7,5 вполне хватит
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oberkorn
Если акулы хотят уйти в ребилд, то им надо менять майеоа в связке с карлсонлном.
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Хей-Хо, а ну пошли!
С каждым месяцем контракт Макара кажется всё более смешным.
+4
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Quiet Space
Это если по очкам рассуждать. А если по голам, то он идёт на 45-50 шайб.
445 игр в НХЛ, 151 шайба.
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lexakarabut
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Меньше очка за игру, 9 лямов! Проси 15 ! Даст ! Миллионэр ! (с)
Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!
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Quiet Space
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Меньше очка за игру, 9 лямов! Проси 15 ! Даст ! Миллионэр ! (с)
Это если по очкам рассуждать. А если по голам, то он идёт на 45-50 шайб.
+2
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+2
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АРХАТ
Хочет Скиннеровский оклад)
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Dmitry Ptitsyn
Это уже как две недели известно
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Венер Кучербаев
по-моему, он обалдел слегка, миллиона на полтора.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Меньше очка за игру, 9 лямов!

Проси 15 ! Даст ! Миллионэр ! (с)
+2
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progexpNN
Пожалуй, только Баффало реально может пойти на такой шаг.
0
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*MVP*
Ответ Антон
Тоже ищу зарплату на 9 млн
огласи список претендентов на себя
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DMBS
Пусть обменяют с контрактом Влэшика в нагрузку :)
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Антон
Тоже ищу зарплату на 9 млн
+16
-4
+12
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