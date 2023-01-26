«Баффало» ведет переговоры с «Сан-Хосе» по обмену Майера. Есть интерес «Торонто» и «Каролины»
Еще три клуба проявили интерес к Тимо Майеру.
Напомним, представитель хоккеиста говорил о том, что «Шаркс» не ведут переговоры с Майером о продлении контракта, поэтому вариант с обменом в другой клуб очень реалистичен.
Сообщается, что «Баффало» обращался к «Сан-Хосе» на предмет возможного обмена.
Также швейцарским хоккеистом интересуются «Торонто» и «Каролина», до этого говорилось о заинтересованности «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».
Майер набрал 48 (28+20) очков при полезности «минус 13» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.
Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по истекающему в конце сезона соглашению составляет шесть миллионов долларов.
Только летом перед драфтом.