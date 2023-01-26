«Баффало» ведет переговоры с «Сан-Хосе» по обмену Майера. Есть интерес «Торонто» и «Каролины»

Теги возможные переходы Баффало Торонто Каролина Сан-Хосе НХЛ Тимо Майер Хоккей

Еще три клуба проявили интерес к Тимо Майеру.

Напомним, представитель хоккеиста говорил о том, что «Шаркс» не ведут переговоры с Майером о продлении контракта, поэтому вариант с обменом в другой клуб очень реалистичен.

Сообщается, что «Баффало» обращался к «Сан-Хосе» на предмет возможного обмена.

Также швейцарским хоккеистом интересуются «Торонто» и «Каролина», до этого говорилось о заинтересованности «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».

Майер набрал 48 (28+20) очков при полезности «минус 13» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.

Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по истекающему в конце сезона соглашению составляет шесть миллионов долларов.

9 комментариев

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AkI3aIPuyC
Ответ Дима33
Обмен между Сан Хосе и Колорадо:Каут и Макдональд на Никто и Меркли
Ньето бы одобрил такое сравнение))
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Иван Павлов
Ответ chubrja
Это у Далина то не яркая игра?
Да и Козенс в этом сезоне очень хорош. Возможно, предложение немного двусмысленно сформулировано в том комментарии.
+7
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+7
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chubrja
Ответ Jamie Redknapp
На месте Баффало хорошо подумал бы, так как не факт что даже с помощью Майера они смогут обойти конкурентов и пройти в плей-офф. Во всех успешных франшизах период их удачных выступлений в постсезоне совпадал с ростом своих задрафтованных молодых талантов, поэтому без яркой игры Далина, Козенса и других все это выглядит слегка кхм искусственно
Это у Далина то не яркая игра?
+11
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+11
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Sergej M-S
Ответ Михаил Майоров
А где-то там главный кандидат на обмн Карлссон. Интересно куда он перейдет
Сейчас по нему ничего не будут решать.
Только летом перед драфтом.
0
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0
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j-rich
Ответ Jamie Redknapp
На месте Баффало хорошо подумал бы, так как не факт что даже с помощью Майера они смогут обойти конкурентов и пройти в плей-офф. Во всех успешных франшизах период их удачных выступлений в постсезоне совпадал с ростом своих задрафтованных молодых талантов, поэтому без яркой игры Далина, Козенса и других все это выглядит слегка кхм искусственно
На месте Баффало я бы задумался о приобретении вратаря в дедлайн. Лууконен - Андерсон это несерьёзно
+7
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+5
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j-rich
Рейнджерс готовят трансферную бомбу, благо есть пики, большое количество талантливой молодёжи. Вангую, что либо Кейн, либо Майер, либо Хорват окажутся скоро в составе синерубашечников
0
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0
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Михаил Майоров
А где-то там главный кандидат на обмн Карлссон. Интересно куда он перейдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jamie Redknapp
На месте Баффало хорошо подумал бы, так как не факт что даже с помощью Майера они смогут обойти конкурентов и пройти в плей-офф. Во всех успешных франшизах период их удачных выступлений в постсезоне совпадал с ростом своих задрафтованных молодых талантов, поэтому без яркой игры Далина, Козенса и других все это выглядит слегка кхм искусственно
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима33
Обмен между Сан Хосе и Колорадо:Каут и Макдональд на Никто и Меркли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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