«Баффало» ведет переговоры с «Сан-Хосе» по обмену Майера. Есть интерес «Торонто» и «Каролины»

Еще три клуба проявили интерес к .

Напомним, представитель хоккеиста говорил о том, что «Шаркс» не ведут переговоры с Майером о продлении контракта, поэтому вариант с обменом в другой клуб очень реалистичен.

Сообщается, что « » обращался к « » на предмет возможного обмена.

Также швейцарским хоккеистом интересуются « » и « », до этого говорилось о заинтересованности «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».

Майер набрал 48 (28+20) очков при полезности «минус 13» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.

Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по истекающему в конце сезона соглашению составляет шесть миллионов долларов.