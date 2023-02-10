Георгиев 5-й раз в сезоне пропустил 5 шайб. Поражение от «Тампы» прервало серию из 4 побед

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Александр Георгиев 5-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков «Тампы» из 32.

«Колорадо» был разгромлен «Лайтнинг» (0:5) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ

Команды встретились впервые после финала Кубка Стэнли-2022, выигранного «Эвеланш» со счетом 4-2.

Георгиев прервал победную серию из 4 игр. В сезоне у него 20 побед при 15 поражениях (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,67). 

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