Георгиев 5-й раз в сезоне пропустил 5 шайб. Поражение от «Тампы» прервало серию из 4 побед

5-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков « » из 32.

« » был разгромлен «Лайтнинг» (0:5) в выездном матче регулярного чемпионата .

Команды встретились впервые после финала Кубка Стэнли-2022, выигранного «Эвеланш» со счетом 4-2.

Георгиев прервал победную серию из 4 игр. В сезоне у него 20 побед при 15 поражениях (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,67).