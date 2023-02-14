Дмитрий Федоров: «Да Коста должен извиниться перед оператором. Снимать тайм-аут рядом с хоккеистами – это нормально»

Дмитрий Федоров считает, что должен извиниться перед оператором.

Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке нецензурно выругался в адрес оператора в прямом эфире и ударил по камере.

«Конфликты между прессой и игроками – это нормальная вещь. Но в данном случае был еще и удар по камере, то есть Да Коста мог травмировать оператора. Это неприятно и делает инцидент особенным.

Как я вижу, Да Коста должен извиниться перед телевизионным работником. Причем не в соцсетях или на сайте « », а лично, позвонив человеку. Так и сказать: «Прости, меня эмоции захлестнули в тот момент».

Нужно понимать, что сейчас в телетрансляциях необходим эффект присутствия. Операторы на коньках выезжают на площадку перед началом игры и в паузах, бывает, что перед матчем на мотивационную установку заходят и после матча оказываются в раздевалке.

Снимать тайм-аут рядом с хоккеистами – это нормально. Игроки должны быть к этому готовы. А если что-то не устраивает, всегда можно вежливо предупредить. Но не распускать руки.

В целом я бы не стал раздувать эту историю, но Да Коста должен понимать, что игроки и телевидение делают одно общее дело», – сказал руководитель « ».