Тамбиев о 2:3 от «Ак Барса»: «Волнообразно играли – третий период можно занести в зачет, но допускали несвойственные ошибки»

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Леонид Тамбиев высказался после матча против «Ак Барса» (2:3).

«Волнообразно играли – третий период можно занести в зачет, но допускали несвойственные для себя ошибки: первый гол привезли сами себе. Ну и, конечно, пропущенный гол в большинстве, что тут говорить – с такой командой, как «Ак Барс», пропускать в большинстве…

Старались отыграться, не опустили руки, забросили вторую шайбу, но было видно, что ряд игроков не были похожи на себя в плане движения, интенсивности.

Я на перелеты жаловаться не буду, я уже говорил. Фитнес и шейп – это самое главное в этой лиге. Если нет фитнеса и шейпа… Будем разбираться.

Рад за Червены, прорвало, но хотелось бы, чтобы это были серийные голы в ворота соперника. У нас маленькая радость – Червены забил гол, мы улыбаемся и радуемся. А то, что мы проиграли? Пусть лучше он не забивает, главное – чтобы мы выиграли. Но что сделаешь? У нас все сложно, через тернии к звездам», – сказал главный тренер «Адмирала».

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