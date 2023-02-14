Билялетдинов о 3:2 с «Адмиралом»: «Для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были»

прокомментировал победу в матче с « » (3:2).

– Мы готовились к этой игре, для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были делать. Были нюансы, конечно, но они есть всегда, мы их будем поправлять и улучшать свою игру.

– Какие есть плюсы и минусы у длинного выезда на Дальний Восток в конце регулярного чемпионата?

– Пока не знаю, не могу еще сказать – время покажет.

– А вы как-то особенно готовились к этому выезду?

– Нет, ничего особенного не было. Мы понимаем, насколько будет непросто, но что есть, то есть, – сказал главный тренер « ».