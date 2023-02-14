Билялетдинов о 3:2 с «Адмиралом»: «Для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Адмирал Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (3:2).

– Мы готовились к этой игре, для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были делать. Были нюансы, конечно, но они есть всегда, мы их будем поправлять и улучшать свою игру.

– Какие есть плюсы и минусы у длинного выезда на Дальний Восток в конце регулярного чемпионата?

– Пока не знаю, не могу еще сказать – время покажет.

– А вы как-то особенно готовились к этому выезду?

– Нет, ничего особенного не было. Мы понимаем, насколько будет непросто, но что есть, то есть, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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1 комментарий

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Вадим Зиятдинов
Надо брать еще три матча и не пускать в ПО Амур
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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