Билялетдинов о 3:2 с «Адмиралом»: «Для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (3:2).
– Мы готовились к этой игре, для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были делать. Были нюансы, конечно, но они есть всегда, мы их будем поправлять и улучшать свою игру.
– Какие есть плюсы и минусы у длинного выезда на Дальний Восток в конце регулярного чемпионата?
– Пока не знаю, не могу еще сказать – время покажет.
– А вы как-то особенно готовились к этому выезду?
– Нет, ничего особенного не было. Мы понимаем, насколько будет непросто, но что есть, то есть, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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