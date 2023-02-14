Детский тренер Назарова: «Андрюха без работы не останется. Он мощный, сильный, духовитый. Как из «Сочи» его уволили, так стало совсем без просвета»

Детский тренер уверен в том, что тренер найдет новую работу.

По ходу этого сезона 48-летний специалист был уволен из « ». Также в своей карьере Назаров тренировал «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», СКА и «Нефтехимик».

«Андрюха Назаров без работы не останется. Сейчас он отдохнет и с новыми силами вернется. Назаров любит работать с молодыми игроками, как с детьми маленькими. То, что его убрали из ХК «Сочи», – это какие-то внутренние терки. При нем результаты были на грани.

А как его уволили, так стало совсем без просвета, команда повалилась. Не сомневаюсь, что он найдет себе работу. Каким Андрей Назаров был, таким и останется, – мощный, сильный, духовитый», – сказал заслуженный тренер России Виктор Перегудов.

«Сочи» занимает последнее место на Западе и во всей . Команда первой в лиге потеряла шансы на попадание в плей-офф.