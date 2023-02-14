Детский тренер Назарова: «Андрюха без работы не останется. Он мощный, сильный, духовитый. Как из «Сочи» его уволили, так стало совсем без просвета»

Теги Андрей Назаров КХЛ Сочи Хоккей

Детский тренер Андрея Назарова уверен в том, что тренер найдет новую работу. 

По ходу этого сезона 48-летний специалист был уволен из «Сочи». Также в своей карьере Назаров тренировал «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», СКА и «Нефтехимик».

«Андрюха Назаров без работы не останется. Сейчас он отдохнет и с новыми силами вернется. Назаров любит работать с молодыми игроками, как с детьми маленькими. То, что его убрали из ХК «Сочи», – это какие-то внутренние терки. При нем результаты были на грани.

А как его уволили, так стало совсем без просвета, команда повалилась. Не сомневаюсь, что он найдет себе работу. Каким Андрей Назаров был, таким и останется, – мощный, сильный, духовитый», – сказал заслуженный тренер России Виктор Перегудов. 

«Сочи» занимает последнее место на Западе и во всей КХЛ. Команда первой в лиге потеряла шансы на попадание в плей-офф.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blackoman 2.0
Назаров обычный физрук,его уровень вести физкультуру в школе,не более
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Волк16
Адрюху бы на СВО!!! а тренер он нуль, только драки пацанов устраивать заставлял красиво
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
ВХЛ Андрюша потянет, но ему КХЛ подавай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Омиго
Назарову мешали звездные дети и внуки,которых в других командах брать нежелают,да ска,тоже пол команды раздербанило,так,что не надо его судить,ему была установка,тренируй без коментариев
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Ну вот что духовитый, то духовитый, тут не поспоришь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Мощный, сильный, духовитый, правильные слова говорит, языком умело работает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий