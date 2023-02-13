Матвей Мичков: «Крюк моей клюшки отличается от других – больше загнут. Удобнее убирать шайбу под себя, броски летят точнее»

рассказал об особенностях своей клюшки.

– В чем особенность вашей клюшки?

– Я с детства играю клюшками Warrior. Привык к ним. Мой загиб специфичен и отличается от других. Крюк, грубо говоря, больше загнут. Играю таким загибом с детства.

Сначала я играл обычной клюшкой, потом папа дал попробовать другую. Мне она сразу понравилась: удобнее убирать шайбу под себя, броски летят точнее. Решил остановиться на ней и до сих пор играю этой клюшкой.

– Сейчас ваша клюшка уже делается по спецзаказу?

– Сейчас – да. И фамилию пишут, и имя, – сказал нападающий «Сочи».

Мичков о детстве: «Почти не ходил в школу – делал домашнее задание и относил, чтобы мне ставили оценки. До 7-го класса учился на одни пятерки»

Мичков о популярности: «Каждый мой гол, игровой момент обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться – думаю только об игре»