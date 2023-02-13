Матвей Мичков: «Крюк моей клюшки отличается от других – больше загнут. Удобнее убирать шайбу под себя, броски летят точнее»

Теги КХЛ игровая форма стиль Спорт-Экспресс Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков рассказал об особенностях своей клюшки.

– В чем особенность вашей клюшки?

– Я с детства играю клюшками Warrior. Привык к ним. Мой загиб специфичен и отличается от других. Крюк, грубо говоря, больше загнут. Играю таким загибом с детства.

Сначала я играл обычной клюшкой, потом папа дал попробовать другую. Мне она сразу понравилась: удобнее убирать шайбу под себя, броски летят точнее. Решил остановиться на ней и до сих пор играю этой клюшкой.

– Сейчас ваша клюшка уже делается по спецзаказу?

– Сейчас – да. И фамилию пишут, и имя, – сказал нападающий «Сочи».

Мичков о детстве: «Почти не ходил в школу – делал домашнее задание и относил, чтобы мне ставили оценки. До 7-го класса учился на одни пятерки»

Мичков о популярности: «Каждый мой гол, игровой момент обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться – думаю только об игре»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
С кем поведешься , того и наберешься . Не напоминает вам , любители хоккея , эта «звезда» одного персонажа ? Ах , точно Роман Борисович , главный тренер и наставник «нового Овечкина» тоже похожее говорит . У того тоже все исключительное и в штучном экземпляре . Скажите Папе Мичкова , что загиб крюка имеет ограничения . Ой не могу просто . И Папа тоже великий . Новый Скотти Боуман .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий