Мичков о детстве: «Почти не ходил в школу – делал домашнее задание и относил, чтобы мне ставили оценки. До 7-го класса учился на одни пятерки»

Теги КХЛ Сочи Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков рассказал, как совмещал учеба в школе и хоккей. 

– Что помните из детских впечатлений о Перми?

– Я раньше все время проводил в ледовой арене. Не сказал бы, что я часто где-то гулял. Все время тренировался. Мог сходить раз в месяц с родителями в торговый центр в кино. Пермь – хороший город с большой историей. Каждому, кто там не был, стоит приехать. Думаю, вам понравится.

– А куда сходить, если я собрался в Пермь?

– На набережную. Красивая Пермь II. Есть хорошие рестораны.

– Вы сказали, что много времени в детстве проводили на ледовой арене. А как же образовательная школа?

– Я почти не ходил в школу. Дома вечерами делал домашнее задание и относил в школу, чтобы мне ставили оценки. И до седьмого класса я учился без четверок – на одни пятерки! Потом появились четверки. Стало меньше времени, начались разные выезды – в таком графике тяжело совмещать учебу и хоккей.

– Сейчас в вашей жизни много хоккея помимо тренировок и игр с командой?

– Я слежу за всем хоккеем. В свободное время предпочитаю смотреть обзоры КХЛ, МХЛ, ВХЛ, НХЛ. Слежу за всеми лигами, знаю всех игроков. Всегда интересно смотреть за кем-то и чему-то учиться, – сказал нападающий «Сочи».

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3 комментария

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Сидни Кросби 2
Делал домашние задание из интернета и носил в школу что бы ставили оценки.
+2
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Сергей Омиго
Реальный пацан!
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Сергей Орлов
Ну, всё понятно.
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