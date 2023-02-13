Овечкин против «Сан-Хосе»: 4-й матч без очков, 1 бросок, 2 хита, 2 минуты штрафа за 20:34 – второе время среди форвардов «Кэпс»

Теги Вашингтон Сан-Хосе Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Сан-Хосе» (1:4).

Россиянин продлил серию без очков до 4 игр.

Всего в 54 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 54 (32+22) балла.

В игре с «Сан-Хосе» за 20:34 – второй показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:24 – в большинстве) – у Овечкина 1 бросок в створ ворот, 2 хита, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».

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4 комментария

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Mephi027
Ответ TBFTT
У Овечкина пока еще очко за игру по сезону, но скоро естественно будет меньше и самое смешное, что он все ровно является самым результативным в команде.
Остальные ему не ровня по уровню.

Ни Бэкс, ни Кузя, ни Оши не являются суперзвездами. Игроки хорошие, даже отличные, ни разу не рядовые, НО.

До уровня Ови им - надо прыгнуть выше головы. Что удалось один раз Кузе в 2018...
+2
-2
0
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TBFTT
У Овечкина пока еще очко за игру по сезону, но скоро естественно будет меньше и самое смешное, что он все ровно является самым результативным в команде.
+2
-2
0
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Адепт Суперлиги
Мотивации нет у Санечка. Столько почестей: и на МВЗ его сыночка пристроили, и Гретцки похвалил чуть ли не стоя, и в Вашике по-прежнему его обожают. Вот если бы с невиданной русофобией, которой нас пичкают на роств, столкнулся, то сразу бы по-богатырски пошёл колотить эти шайбы, за родину, за президента! Ну а так, бред какой-то, какой же богатырь, да без хорошего пинка, подвиги делать пойдет?
+6
-8
-2
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Mephi027
0+0 и - 1... Да что ж такое!!!

Как будто я в оживших схемах ламберта

Пора просыпаться и начинать забивать!
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