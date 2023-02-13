Овечкин против «Сан-Хосе»: 4-й матч без очков, 1 бросок, 2 хита, 2 минуты штрафа за 20:34 – второе время среди форвардов «Кэпс»

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче с «Сан-Хосе» (1:4).

Россиянин продлил серию без очков до 4 игр.

Всего в 54 матчах текущего чемпионата на его счету 54 (32+22) балла.

В игре с « » за 20:34 – второй показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:24 – в большинстве) – у Овечкина 1 бросок в створ ворот, 2 хита, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».