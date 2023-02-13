Овечкин против «Сан-Хосе»: 4-й матч без очков, 1 бросок, 2 хита, 2 минуты штрафа за 20:34 – второе время среди форвардов «Кэпс»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Сан-Хосе» (1:4).
Россиянин продлил серию без очков до 4 игр.
Всего в 54 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 54 (32+22) балла.
В игре с «Сан-Хосе» за 20:34 – второй показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:24 – в большинстве) – у Овечкина 1 бросок в створ ворот, 2 хита, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».
Ни Бэкс, ни Кузя, ни Оши не являются суперзвездами. Игроки хорошие, даже отличные, ни разу не рядовые, НО.
До уровня Ови им - надо прыгнуть выше головы. Что удалось один раз Кузе в 2018...
Как будто я в оживших схемах ламберта
Пора просыпаться и начинать забивать!