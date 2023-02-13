У Овечкина худшая серия в сезоне – 4 матча без очков

впервые в сезоне не набрал ни одного очка за 4 игры.

Нападающий « » принял участие в матче против «Сан-Хосе» (1:4). Россиянин провел на льду 20 минут и 24 секунды, но не отличился результативными действиями.

До этого Овечкин не набирал очков в играх против «Торонто» (1:5), «Коламбуса» (4:3 ОТ) и «Бостона» (2:1). Это худшая серия форварда в этом сезоне. До этого у него были отрезки из 3 подряд матчей без очков.

В 54 матчах текущего сезона НХЛ 37-летний хоккеист набрал 54 (32+22) очка.