У Овечкина худшая серия в сезоне – 4 матча без очков
Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал ни одного очка за 4 игры.
Нападающий «Вашингтона» принял участие в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4). Россиянин провел на льду 20 минут и 24 секунды, но не отличился результативными действиями.
До этого Овечкин не набирал очков в играх против «Торонто» (1:5), «Коламбуса» (4:3 ОТ) и «Бостона» (2:1). Это худшая серия форварда в этом сезоне. До этого у него были отрезки из 3 подряд матчей без очков.
В 54 матчах текущего сезона НХЛ 37-летний хоккеист набрал 54 (32+22) очка.
У меня такое ощущение, что ни острова, ни Вашик не попадут в плей офф)))
Шел бы к середине сезона чуть попроще - "смирились" бы с 45 и все были бы довольны, но а так изволь уж полтос)
Отдохнёт может и получится
Все таки не 10 шайб надо забить