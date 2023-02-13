У Овечкина худшая серия в сезоне – 4 матча без очков

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал ни одного очка за 4 игры. 

Нападающий «Вашингтона» принял участие в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4). Россиянин провел на льду 20 минут и 24 секунды, но не отличился результативными действиями. 

До этого Овечкин не набирал очков в играх против «Торонто» (1:5), «Коламбуса» (4:3 ОТ) и «Бостона» (2:1). Это худшая серия форварда в этом сезоне. До этого у него были отрезки из 3 подряд матчей без очков. 

В 54 матчах текущего сезона НХЛ 37-летний хоккеист набрал 54 (32+22) очка. 

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8 комментариев

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Фанат Ференцвароша
Решил посмотреть эту игру, т.к. вчера не было эфира Фейгина и Арестовича. Вашик достаточно отстойно играет. Ничем не лучше Айлов. Овечкин постарел уже и не тянет уровень НХЛ
У меня такое ощущение, что ни острова, ни Вашик не попадут в плей офф)))
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1983kashey
54 очка в 54 матчах, Овечкин уже не тот и никогда не будет прежним ))
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Михаил Черный
Саньку надо забивать 50 и выходить на чистое первое место по сезонам 50+, коль уж он довольно резво начал.

Шел бы к середине сезона чуть попроще - "смирились" бы с 45 и все были бы довольны, но а так изволь уж полтос)
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vdvbill.e1.ru
А вы чо думали та?
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Вадим Скорин
Хватайте вещи, вокзал отходит. Сезон 2022/23 : 29 место в списке бомбардиров , 10 - й снайпер на сегодня. Парню 37 лет, за всю историю НХЛ в этом возрасте ПЯТЫЙ на сейчас, до первого места 8 шайб. Вчера игрок "Монреаля" Алекс Белзил, в 31 год забил первую шайбу в НХЛ. Да, Овечкин четыре матча без очков, солнцезащитных.
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Владимир
Перегорел
Отдохнёт может и получится
Все таки не 10 шайб надо забить
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Гамарджоба Генацвале
Шмурнов просто счастлив.
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frol92
Спады бывают у всех по ходу сезона, это нормально. Главное, чтобы не травма мучила и мешала ему играть.
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-1
+2
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