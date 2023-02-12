В Москве 14-летний хоккеист ножом ранил партнера по команде в раздевалке

В Москве один юный хоккеист ранил ножом другого.

У 14-летних игроков «Серебряных акул» случился конфликт перед матчем с «Вымпелом».

В команде 2008 года рождения один мальчик решил подшутить над другим и держал дверь в раздевалке, не пуская того внутрь. В итоге тот, кто хотел попасть в раздевалку, так сильно дернул дверь, что державший ее подросток ударился об стену.

После этого юный хоккеист, ударившийся об стену, взял нож и проткнул ногу партнеру по команде, которого срочно пришлось госпитализировать, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Мальчик, нанесший ножевое ранение, утверждает, что не хотел этого делать, но так случайно получилось. Полиция изучит ситуацию.