В Москве 14-летний хоккеист ножом ранил партнера по команде в раздевалке

Теги происшествия Вымпел КХЛ детский хоккей Хоккей

В Москве один юный хоккеист ранил ножом другого.

У 14-летних игроков «Серебряных акул» случился конфликт перед матчем с «Вымпелом».

В команде 2008 года рождения один мальчик решил подшутить над другим и держал дверь в раздевалке, не пуская того внутрь. В итоге тот, кто хотел попасть в раздевалку, так сильно дернул дверь, что державший ее подросток ударился об стену.

После этого юный хоккеист, ударившийся об стену, взял нож и проткнул ногу партнеру по команде, которого срочно пришлось госпитализировать, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Мальчик, нанесший ножевое ранение, утверждает, что не хотел этого делать, но так случайно получилось. Полиция изучит ситуацию.

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7 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Iuasamotu
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Дмитрий9779
Ответ Iuasamotu
Россия
В Японии 14-летний школьник убил мальчика во время ссоры. Подросток расправился со своим оппонентом кухонным 20-сантиметровым ножом. Об этом сообщает Tokyo Web
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Болельщик МГ
Ответ region_74
А зачем в раздевалке ножики, вы объясните пацанам что они пришли в спортом заниматься а не малину разводить, это нужно пресекать
Хорошо Сэр
0
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Приорат70
Промес за воспитание юных хоккеистов взялся
+3
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region_74
А зачем в раздевалке ножики, вы объясните пацанам что они пришли в спортом заниматься а не малину разводить, это нужно пресекать
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Iuasamotu
Россия
Такое случается во всех странах
+2
-3
-1
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Iuasamotu
Россия
+2
-5
-3
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