Фетисов о Гончаре: «Радует, что наш парень попал в профессиональный лагерь, где можно совершенствоваться. Сергей – солидный человек во всех отношениях»

Теги Ванкувер Вячеслав Фетисов Сергей Гончар НХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов пожелал удачи Сергею Гончару в «Ванкувере».

Российский специалист вошел в тренерский штаб канадского клуба. Гончар будет помогать главному тренеру Рику Токкету.

«Это профессиональная лига, много чему можно научиться. Не знаю, что у него будет в «Ванкувере» с этой командой, но хотел бы пожелать ему удачи.

Сергей – солидный во всех отношениях человек. Был дисциплинированным игроком. В НХЛ просто так предложений не делают, взвешивают все «за» и «против».

Это очень конкурентный рынок, и радует, что еще один наш парень попал в профессиональный лагерь, где можно совершенствоваться. А дальше все от него зависит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Здорово, что Гончар вернулся в НХЛ. Жаль, что только к тому, с чего начинал семь лет назад

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