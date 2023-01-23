Фетисов о Гончаре: «Радует, что наш парень попал в профессиональный лагерь, где можно совершенствоваться. Сергей – солидный человек во всех отношениях»
Вячеслав Фетисов пожелал удачи Сергею Гончару в «Ванкувере».
Российский специалист вошел в тренерский штаб канадского клуба. Гончар будет помогать главному тренеру Рику Токкету.
«Это профессиональная лига, много чему можно научиться. Не знаю, что у него будет в «Ванкувере» с этой командой, но хотел бы пожелать ему удачи.
Сергей – солидный во всех отношениях человек. Был дисциплинированным игроком. В НХЛ просто так предложений не делают, взвешивают все «за» и «против».
Это очень конкурентный рынок, и радует, что еще один наш парень попал в профессиональный лагерь, где можно совершенствоваться. А дальше все от него зависит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Здорово, что Гончар вернулся в НХЛ. Жаль, что только к тому, с чего начинал семь лет назад
Комментарии