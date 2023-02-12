Мартемьянов о лучшем игроке мира: «Овечкин. Идеальный нападающий, которого я хотел бы видеть в своей команде»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов назвал лучшего хоккеиста мира на данный момент.
«Я думаю, что Саша Овечкин. Это идеальный нападающий, которого я хотел бы видеть в своей команде: и в плане техники, и в плане мощи своей.
Я помню, как он на Олимпиаде или чемпионате мира перевернул в одного игру с канадцами, когда начал бить их на всех участках поля, и мы вырвали победу. Это вообще классика.
Таких людей я очень уважаю», – сказал Мартемьянов.
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