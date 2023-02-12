Мартемьянов о лучшем игроке мира: «Овечкин. Идеальный нападающий, которого я хотел бы видеть в своей команде»

Теги Сибирь Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов назвал лучшего хоккеиста мира на данный момент.

«Я думаю, что Саша Овечкин. Это идеальный нападающий, которого я хотел бы видеть в своей команде: и в плане техники, и в плане мощи своей.

Я помню, как он на Олимпиаде или чемпионате мира перевернул в одного игру с канадцами, когда начал бить их на всех участках поля, и мы вырвали победу. Это вообще классика.

Таких людей я очень уважаю», – сказал Мартемьянов.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Ещё одно доказательство, что Мартемьянов ничего в хоккее не понимает.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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