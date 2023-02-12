Кузнецов толкнул Маршанда в матче с «Бостоном», Овечкин – попал клюшкой по лицу. Оба раза Брэд нарушал первым
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов получили малые штрафы за нарушения против Маршанда.
Эпизоды произошли в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (2:1).
В первом периоде Брэд Маршанд был наказан малым штрафом за удар клюшкой вратаря «Кэпиталс» Дарси Кюмпера. Кузнецов заступился за своего партнера, толкнул форварда «Брюинс» сзади и тоже был удален.
В третьем периоде Овечкин был наказан за игру высоко поднятой клюшкой против Маршанда (попал ему по лицу). Удаление вновь получилось обоюдным, так как все началось с подножки игрока «Бостона».
4 комментария