Кузнецов толкнул Маршанда в матче с «Бостоном», Овечкин – попал клюшкой по лицу. Оба раза Брэд нарушал первым

и получили малые штрафы за нарушения против Маршанда.

Эпизоды произошли в матче регулярного чемпионата между « » и « » (2:1).

В первом периоде Брэд Маршанд был наказан малым штрафом за удар клюшкой вратаря «Кэпиталс» Дарси Кюмпера. Кузнецов заступился за своего партнера, толкнул форварда «Брюинс» сзади и тоже был удален.

В третьем периоде Овечкин был наказан за игру высоко поднятой клюшкой против Маршанда (попал ему по лицу). Удаление вновь получилось обоюдным, так как все началось с подножки игрока «Бостона».