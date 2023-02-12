Кузнецов толкнул Маршанда в матче с «Бостоном», Овечкин – попал клюшкой по лицу. Оба раза Брэд нарушал первым

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Брэд Маршанд Хоккей

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов получили малые штрафы за нарушения против Маршанда.

Эпизоды произошли в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (2:1). 

В первом периоде Брэд Маршанд был наказан малым штрафом за удар клюшкой вратаря «Кэпиталс» Дарси Кюмпера. Кузнецов заступился за своего партнера, толкнул форварда «Брюинс» сзади и тоже был удален. 

В третьем периоде Овечкин был наказан за игру высоко поднятой клюшкой против Маршанда (попал ему по лицу). Удаление вновь получилось обоюдным, так как все началось с подножки игрока «Бостона».

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4 комментария

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Matador
Ответ Илья Цветков
Это вообще не доказуемо, что ему клюшка в лицо специально прилетела
так для удаления неважно умышленно или нет. Главное что нарушение было
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Цветков
Это вообще не доказуемо, что ему клюшка в лицо специально прилетела
+1
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
цэсемьэр
форма офигенная у Бостона🐻
0
-2
-2
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Шлёма Презерман
страшно подумать, что было бы, если б Маршик лизнул их ))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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