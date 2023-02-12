Овечкин не стал бросать по пустым воротам в конце матча с «Бостоном», отдав шайбу Кузнецову. Евгений попал в штангу

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Александр Овечкин не стал бросать по пустым воротам в конце матча с «Бостоном».

«Кэпиталс» обыграли «Брюинс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В концовке «Бостон» снял вратаря, игрокам «Вашингтона» удалось перехватить шайбу, и она оказалась у Александра Овечкина. Он не стал пытаться нанести бросок из своей зоны, а сделал передачу Евгению Кузнецову. Тот бросил из средней зоны, но попал в штангу. 

Овечкин (812 шайб в регулярных чемпионатах) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

Россиянин также занимает 2-е место в истории лиги по числу голов в пустые ворота (54). Лидер – Гретцки (56). 

15 комментариев

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Вадим Скорин
Ответ Нога Абелардо
Наоборот хейтеров надо поджигать при любой возможности
В этом случае , забей Саня шайбу в пустые, он бы поджёг побольше и продвинулся к 894 + шайбам в карьере.
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vlad_kuz
Ну не умеет Кузя в эмпти забивать))), нафига отдавал? чтобы почувствовали разницу!))) Кто умеет, а кто не умеет))))
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Bucefall
это ему за нос Маршанда бог вернул
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Нога Абелардо
Ответ Вадим Скорин
Надо бросать самому, позиция была удобная. И фиолетово кто там, что скажет, победа для команды важнее всего. Ведь до конца встречи оставалось ещё более 30 секунд. И это ещё показатель для тех, кто орёт вот в пустые, да ещё попасть надо в пустые ворота.
Наоборот хейтеров надо поджигать при любой возможности
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+2
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ogent
Ответ Вадим Скорин
Лучше б забил, своим болельщикам на радость. А хейтеры будут недовольны всегда и всем.
Да это шутка была, конечно жаль, что сам не бросил, всё таки он гораздо чаще забивает , причём даже с более непростых положений.
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гилберт
Грамотно сыграл по игроцки. Заголовок слегка вводит в заблуждение.
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Вадим Скорин
Ответ ogent
Пожалел своих хейтеров просто.....
Лучше б забил, своим болельщикам на радость. А хейтеры будут недовольны всегда и всем.
+5
0
+5
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Андрей Никольский
50-а не будет в этом сезоне. Сбавил Ови(
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-3
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ogent
Ответ Вадим Скорин
Надо бросать самому, позиция была удобная. И фиолетово кто там, что скажет, победа для команды важнее всего. Ведь до конца встречи оставалось ещё более 30 секунд. И это ещё показатель для тех, кто орёт вот в пустые, да ещё попасть надо в пустые ворота.
Пожалел своих хейтеров просто.....
+2
0
+2
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Mephi027
Ужасно. Полтинник под угрозой.
0
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ogent
Ответ vdvbill.e1.ru
Вот видите, уметь надо
Так это и так понятно. Некоторые постоянно бросают по пустым воротам, а голов так и нет.....Всё таки не спроста лидеры по шайбам в пустые ворота за всю историю лиги это Гретцки(56) и Овечкин(54). Как впрчем и просто по всем шайбам Гретцки (894) и Овечкин(812).....Всё закономерно.
+5
0
+5
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SopTecret
Кузнецов хорош, показал недоброжелателям Овечкина, что в пустые ещё попасть надо суметь
+8
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Вадим Скорин
Надо бросать самому, позиция была удобная. И фиолетово кто там, что скажет, победа для команды важнее всего. Ведь до конца встречи оставалось ещё более 30 секунд. И это ещё показатель для тех, кто орёт вот в пустые, да ещё попасть надо в пустые ворота.
+17
-3
+14
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vdvbill.e1.ru
Вот видите, уметь надо
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любинко Друловича дрель
Ну как так, Саша?
0
-1
-1
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