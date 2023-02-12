Овечкин не стал бросать по пустым воротам в конце матча с «Бостоном», отдав шайбу Кузнецову. Евгений попал в штангу

не стал бросать по пустым воротам в конце матча с « ».

«Кэпиталс» обыграли «Брюинс» (2:1) в матче регулярного чемпионата .

В концовке «Бостон» снял вратаря, игрокам « » удалось перехватить шайбу, и она оказалась у Александра Овечкина. Он не стал пытаться нанести бросок из своей зоны, а сделал передачу Евгению Кузнецову. Тот бросил из средней зоны, но попал в штангу.

Овечкин (812 шайб в регулярных чемпионатах) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Россиянин также занимает 2-е место в истории лиги по числу голов в пустые ворота (54). Лидер – Гретцки (56).