Овечкин против «Бостона»: 3-й матч без очков, 2 броска, 6 хитов, 4 минуты штрафа за 18:00 – лучшее время среди форвардов «Кэпс»

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче с «Бостоном» (2:1).

Россиянин продлил серию без очков до 3 игр.

Всего в 53 матчах текущего чемпионата на его счету 54 (32+22) балла.

В игре с «Бостоном» за 18:00 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:55 – в большинстве, 0:07 – в меньшинстве) – у Овечкина 2 броска в створ ворот, 6 хитов, 1 блок-шот, 2 потери шайбы, 4 минуты штрафа, полезность – «0».