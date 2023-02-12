«Собченко и Урычев из Ярославля сегодня играли бы в НХЛ». Новиков о погибших игроках «Локомотива»

Теги Локомотив НХЛ Юрий Новиков КХЛ Даниил Собченко Юрий Урычев Хоккей

Юрий Новиков высказался о хоккеистах «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.

«Судьба дала мне возможность поработать на МЧМ-2011. Вы посмотрите, что сделала та великая победа в Баффало в плане биографии этих ребят! Убежден: если бы ее не было, то их судьба могла быть сложнее. Если тренер не дает результат, ломаются судьбы ребят.

Посмотрите, сколько выдающихся хоккеистов вышло из той команды! Но мы не должны забывать Даниила Собченко и Юру Урычева из Ярославля.

Они тоже бы сегодня играли в НХЛ, у меня в этом нет сомнений. Но мы помним ту ужасную авиакатастрофу, которая произошла в Ярославле.

Тот результат изменил судьбы хоккеистов. Я даже не говорю о той радости, которую доставила эта победа нашей стране и болельщикам», – сказал заслуженный тренер России.

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