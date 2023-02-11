Миронов после 0:3 от «Локомотива»: «Никаких оправданий у «Динамо» быть не может. Был серьезный разговор в раздевалке»

оценил поражение «Динамо» от « » (0:3).

— Плохая игра, что говорить. Понимали, какой соперник, учитывали турнирное положение. Никаких оправданий быть не может. Чтобы быть выше в таблице, нужно выигрывать в каждом матче независимо от оппонента.

— Важно начать плей-офф дома?

— Разницы никакой, но это не значит, что мы должны вот так отдавать стыковые матчи с соседями. Это проверка перед решающими матчами. И она проходит не в нашу пользу.

— Насколько сказалось отсутствие ряда ведущих игроков?

— Никак не сказалось. Мы весь сезон играем то без одних, то без других. Нам не привыкать.

— Что говорили друг другу в раздевалке?

— Был серьезный разговор, – сказал капитан « ».