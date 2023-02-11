Миронов после 0:3 от «Локомотива»: «Никаких оправданий у «Динамо» быть не может. Был серьезный разговор в раздевалке»
Андрей Миронов оценил поражение «Динамо» от «Локомотива» (0:3).
— Плохая игра, что говорить. Понимали, какой соперник, учитывали турнирное положение. Никаких оправданий быть не может. Чтобы быть выше в таблице, нужно выигрывать в каждом матче независимо от оппонента.
— Важно начать плей-офф дома?
— Разницы никакой, но это не значит, что мы должны вот так отдавать стыковые матчи с соседями. Это проверка перед решающими матчами. И она проходит не в нашу пользу.
— Насколько сказалось отсутствие ряда ведущих игроков?
— Никак не сказалось. Мы весь сезон играем то без одних, то без других. Нам не привыкать.
— Что говорили друг другу в раздевалке?
— Был серьезный разговор, – сказал капитан «Динамо».
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