Алексей Кудашов: «Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть над чем работать»

Теги Локомотив Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался после матча против «Локомотива» (0:3).

«Соперник был лучше и по движению, и по нацеленности, и по многим другим компонентам. Игра шла до гола. Удаления и пропущенная шайба – следствия сегодняшнего поражения.

«Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть над чем работать. Плохое движение? Конечно, есть нагрузки, но это не оправдание. Команда выходила на стыковую игру, поэтому не должна была быть медленной», – сказал главный тренер «Динамо».

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2 комментария

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Иван Павлов
Ответ -=Neytron=-
Локомотив хорошо отыграл, Максиму и Дане отдельное спасибо! Хороший матч провели. В принципе команда и по движению и по структуре игры смотрелась сильнее Динамо! Удачи Москвичам, увидимся в первом раунде плей-офф!
Да это вообще не показательный матч, о чём речь, Динамо не выпустило сразу нескольких лидеров на игру.
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-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-=Neytron=-
Локомотив хорошо отыграл, Максиму и Дане отдельное спасибо! Хороший матч провели. В принципе команда и по движению и по структуре игры смотрелась сильнее Динамо! Удачи Москвичам, увидимся в первом раунде плей-офф!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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