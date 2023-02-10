Алексей Кудашов: «Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть над чем работать»
Алексей Кудашов высказался после матча против «Локомотива» (0:3).
«Соперник был лучше и по движению, и по нацеленности, и по многим другим компонентам. Игра шла до гола. Удаления и пропущенная шайба – следствия сегодняшнего поражения.
«Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть над чем работать. Плохое движение? Конечно, есть нагрузки, но это не оправдание. Команда выходила на стыковую игру, поэтому не должна была быть медленной», – сказал главный тренер «Динамо».
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