Алексей Кудашов: «Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть над чем работать»

высказался после матча против « » (0:3).

«Соперник был лучше и по движению, и по нацеленности, и по многим другим компонентам. Игра шла до гола. Удаления и пропущенная шайба – следствия сегодняшнего поражения.

«Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть над чем работать. Плохое движение? Конечно, есть нагрузки, но это не оправдание. Команда выходила на стыковую игру, поэтому не должна была быть медленной», – сказал главный тренер « ».