«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» возобновили переговоры о переходе Карлссона
Защитник Эрик Карлссон может покинуть «Сан-Хосе».
По сведениям The Score, «Эдмонтон» возобновил переговоры с американской командой насчет обмена 32-летнего хоккеиста. В этом сезоне стороны уже общались на тему перехода шведа.
Отмечается, что «Эдмонтону» придется освободить место в платежной ведомости, даже если половина зарплаты (5,75 млн долларов) останется за «Сан-Хосе». На данный момент под потолком у клуба чуть больше миллиона долларов.
В текущем сезоне Карлссон провел 53 матча в НХЛ и набрал 70 (17+53) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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