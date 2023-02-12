«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» возобновили переговоры о переходе Карлссона

Защитник Эрик Карлссон может покинуть «Сан-Хосе».

По сведениям The Score, « » возобновил переговоры с американской командой насчет обмена 32-летнего хоккеиста. В этом сезоне стороны уже общались на тему перехода шведа.

Отмечается, что «Эдмонтону» придется освободить место в платежной ведомости, даже если половина зарплаты (5,75 млн долларов) останется за «Сан-Хосе». На данный момент под потолком у клуба чуть больше миллиона долларов.

В текущем сезоне Карлссон провел 53 матча в и набрал 70 (17+53) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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