Карлссон о возможном обмене из «Сан-Хосе»: «Я хочу побеждать и никогда от этого не откажусь»

Теги возможные переходы Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон заявил, что хочет побеждать, отвечая на вопрос о возможном обмене из «Сан-Хосе». 

«Я хочу побеждать и никогда от этого не откажусь. Когда становишься старше, то лучше понимаешь, что это не так просто, как кажется. Это необходимо делать в нужное время. 

Я знаю, что впереди меня могут ожидать перемены. Возможно, ничего и не произойдет, я не знаю. Мне не нравится жить в состоянии неопределенности, поэтому я не особо задумываюсь об этом. 

Майк Грир отлично делает свою работу. Я думаю, что он должен изучить все варианты и сделать то, что считает лучшим для команды», – сказал защитник «Шаркс». 

В 46 матчах сезона 32-летний швед набрал 62 (15+47) очка. Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Сан-Хосе» занимает предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе с 37 очками в 46 играх. 

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5 комментариев

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PatologoanatoM
Ответ йозе марино
Что ему раньше мешало нормально играть? Бёрнс?
И не только, с Бернсом они полностью дублировали друг друга, время для топ-защитника делилось пополам , то один в первой бригаде пп играл, то другой , во-первых травмы, после перехода в Шаркс у шведа была куча травм, во-вторых на личном трагичные были ситуации, Карлссон с женой потеряли ребёнка.
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HockeyMan
Ответ йозе марино
Что ему раньше мешало нормально играть? Бёрнс?
Мне кажется он всегда впорядке был
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Иван_Флягин
Интересно, наберёт 1000 очков за карьеру? Это будет выдающееся достижение.
+1
-1
0
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Пинающий Достоинства
Давай в Каролину ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
йозе марино
Что ему раньше мешало нормально играть? Бёрнс?
+5
-2
+3
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