Карлссон о возможном обмене из «Сан-Хосе»: «Я хочу побеждать и никогда от этого не откажусь»

заявил, что хочет побеждать, отвечая на вопрос о возможном обмене из « ».

«Я хочу побеждать и никогда от этого не откажусь. Когда становишься старше, то лучше понимаешь, что это не так просто, как кажется. Это необходимо делать в нужное время.

Я знаю, что впереди меня могут ожидать перемены. Возможно, ничего и не произойдет, я не знаю. Мне не нравится жить в состоянии неопределенности, поэтому я не особо задумываюсь об этом.

Майк Грир отлично делает свою работу. Я думаю, что он должен изучить все варианты и сделать то, что считает лучшим для команды», – сказал защитник «Шаркс».

В 46 матчах сезона 32-летний швед набрал 62 (15+47) очка. Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Сан-Хосе» занимает предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе с 37 очками в 46 играх.