Андрей Свечников – 5-й россиянин с 250 очками в НХЛ в возрасте до 23 лет

Теги рейтинги Каролина Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Павел Буре Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников – 5-й россиянин с 250 очками в возрасте НХЛ в возрасте до 23 лет.

Форвард «Каролины» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ). 

На его счету 41 (19+22) балл в 50 играх текущего сезона. За карьеру – 250 (108+142) очков в 333 матчах в рамках регулярок. 

Свечников – 5-й россиянин в истории лиги, достигший такой отметки в возрасте до 23 лет.

Ранее это удалось Александру Овечкину (310 очков в 253 играх), Евгению Малкину (304 очка в 242 играх), Илье Ковальчуку (303 очка в 302 играх), Павлу Буре (271 очко в 217 играх). 

23 года Андрею исполнится 26 марта. 

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5 комментариев

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Zeusss
А смысл этого до 23 лет, если из всей компании только Ковальчук также начал в нхл в 18?
0
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corazón blanco
Тихой сапой, а статистика впечатляющая. Желаю продолжать в том же духе.
0
-1
-1
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Da prozecutor
Ответ Дмитрий Дашковский
1000 выбьет я думаю
главное без травм
+3
0
+3
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mezin
Достойно. В хорошей компании Андрей оказался
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Дашковский
1000 выбьет я думаю
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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