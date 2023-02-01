Андрей Свечников – 5-й россиянин с 250 очками в НХЛ в возрасте до 23 лет

– 5-й россиянин с 250 очками в возрасте в возрасте до 23 лет.

Форвард «Каролины» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ).

На его счету 41 (19+22) балл в 50 играх текущего сезона. За карьеру – 250 (108+142) очков в 333 матчах в рамках регулярок.

Свечников – 5-й россиянин в истории лиги, достигший такой отметки в возрасте до 23 лет.

Ранее это удалось (310 очков в 253 играх), Евгению Малкину (304 очка в 242 играх), (303 очка в 302 играх), Павлу Буре (271 очко в 217 играх).

23 года Андрею исполнится 26 марта.