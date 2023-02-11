Епанчинцев после матча с «Северсталью»: «Тяжелый выезд. Через два дня уже домашняя серия, будем восстанавливаться в самолете»

подвел итоги матча с «Северсталью» (3:4 Б).

«По нашему физическому состоянию сегодня мы все-таки заработали одно очко. Соперник больше владел инициативой, больше создавал моментов. Тем не менее одно заработанное очко есть. Где-то больше играли вторым номером, так пришлось по логике игры, ждали контратаки.

Тяжелый выезд. Сейчас мало времени на восстановление, через два дня уже домашняя серия, восстановимся в самолете.

Как восстанавливаемся? У всех одинаковые рецепты, у нас немного посложнее. Мы с утра полетели на выезд, восстанавливались в самолете, сейчас обратно на домашнюю серию будем восстанавливаться в самолете», – сказал главный тренер « ».